Zelenskiy'i öldürmeye gönderilen Çeçen grup yok edildi
Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i öldürmek için gönderilen Çeçen asıllı Rus askerlerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 01 Mart 2022 23:11
Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramzan Kadirov'un, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i öldürmek için gönderdiği V taburunun yok edildiği duyuruldu. Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, "Bunların özel 2 grubu vardı. Bir grup Gostomel'de diğeri ise şu an yok edildi. Kimseye ne Devlet Başkanı'mızı veriniz ne de toprağımızı" dedi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız