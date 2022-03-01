Doktor çiftin kanlı 'takı kavgası'nda 'vur, hepsini vur' ses kaydı incelenecek

Olay, 25 Eylül 2021 tarihinde Trabzon 1 Nolu Bostancı Mahallesi, Hasan Çavuş Sokak'ta meydana geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde görevli Dr. Burcu Bulut Keleş ile meslektaşı Ümit Keleş geçen yıl 21 Eylül'de yapılan düğünle evlendi.



Düğünde takı paylaşımı nedeniyle tartıştı. Aynı gün konuyu kapatan aileler, 4 gün sonra yeniden bir araya geldi.



Kastamonu'ndan Trabzon'a gelen gelinin babası emekli astsubay Basri Bulut, çıkan tartışmada belinden çıkardığı tabancayla damadı Ümit Keleş ile babası Hasan (53) annesi Meryem (53) ve kız kardeşi Edanur Keleş'i (25) yaraladı.



İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerince tabancasıyla birlikte yakalanan ve sorgusunda "Düğününde takılan altınların damadın ailesinin istediğini öğrenince, onlara 'altınlar kızımda kalsın' dedim. Bir anda üzerime doğru yürüdüler. O sırada silahımla ateş ettim" dediği belirtilen Basri Bulut, tutuklandı.



DOKTOR ÇİFTTEN BOŞANMA TALEBİ

Olayın ardından damadın ailesi, Basri Bulut ve kızı hakkında şikayetçi oldu. Doktor çift ise avukatları aracılığıyla karşılıklı tazminat talebinde bulunup, boşanmak için aile mahkemesine başvurdu. Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan savcılık, iddianame hazırlandı. Trabzon 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; tutuklu Basri Bulut hakkında 'silahla nitelikli kasten yaralama' suçundan yaralanan her kişi için 2'şer yıl olmak üzere toplam 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Ses kaydında 'vur, hepsini vur' dediği öne sürülen Burcu Bulut Keleş hakkında ise 'azmettirmek' suçundan babası kadar hapis cezası istendi.

İLK DAVA GÖRÜLDÜ

Trabzon 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkan Basri Bulut ve kızı Burcu Bulut Keleş savunma yaptı. Basri Bulut, kızı Burcu'nun 1 yıl önce nişanlandığını ve o günden bu yana Hasan Keleş'in maddi konuları ön plana çıkardığını, kızından para ve altın istediğini, kızı ile damadı için ev aldıklarını ve kredi ödemeleri olduğunu anlattı.

Basri Bulut, "Düğünden önce Hasan Bey Antalya'da yazlık alacağından Burcu'nun da bunun parasını ödemesinden bahsetti fakat kızım bunu kabul etmedi. Düğünden sonra Hasan Keleş'in kızıma düğünde takılan altınları aldığını öğrenip Trabzon'a gittik. Olay günü eşimle beraber Ümit Keleş ve babası Hasan Keleş ile konuşmak için kızımızın yaşadığı eve gittik. Konuşmalar sırasında oğlu Ümit Keleş'e aldıkları evin tapusunun aslında Hasan Keleş'e ait olduğunu öğrendik. Sürekli provoke edildik. Tartışmada kızım ağlayınca Edanur Keleş 'defol git' diyerek annesi Meryem Keleş ile birlikte kızıma saldırdı. Ayağa kalktığım sırada Hasan Keleş bana yumruk attı. Ümit Keleş de karnıma doğru tekme attı. Gitmek istiyorduk fakat üzerimize geliyorlardı. Kurtulamayacağımızı düşünüp üzerimde taşıdığım beylik silahımla 4-5 el ateş ettim. Seken mermiler ayaklarına geldi. Emekli askerim fakat o anda panikledim, alanın dar olduğunu, yaralanacaklarını hesap edemedim. Bu evlilik para için yapılmış bir komploymuş" dedi.

'VUR HEPSİNİ VUR' DEMEDİM

Babası Basri Bulut'u azmettirdiği iddiasıyla yargılanan Burcu Keleş Bulut ise savunmasında, eşi Ümit Keleş'in babasının sürekli olarak kendisinden altın ve para talep ettiğini, eşinin kendisini savunmadığını ve bu nedenle her zaman kavga ettiklerini belirtti. Psikolojik baskı altında olduğunu iddia eden Burcu Keleş Bulut, "Olay günü babası benle konuşmaya geldiğinde evin tapusunun kendisinde olduğunu söyleyip ailemin bana düğünde taktığı altınları istedi. Ailem aynı gün evimize geldiler. Yaşanan tartışmalar kavgaya dönüştü. Evden çıkmak isteyince üzerimize geldiler ve babam yere doğru ateş etti. Ses kaydındaki gibi babama 'vur hepsini vur' gibi bir ifade kullanmadım. Konuşma bana ait değil" diye konuştu.

'HERKESE ATEŞ ETTİ'

Ümit Keleş de "Olay günü Burcu'nun ailesi bizimle konuşmak için gelmek istedi. Babası hakkında endişelerim olduğu için onlarla yalnız kalmak istemedim ve babamı çağırdım. Evde çıkan tartışmadan sonra Basri Keleş kızını ve eşini hole doğru çekip kapıyı kapattı. Açtığında silahı üzerime doğrulttu, babam durdurmaya çalıştı ancak silahı ateşledi. Ailemin hepsine ateş etti" dedi.

'ALTIN YA DA PARA TALEBİM OLMADI'

Baba Hasan Keleş de "Burcu'dan altın ya da para talebim kesinlikle olmadı. Olay günü Burcu benimle konuşmak istediği için evlerine gittim. Babası Basri Keleş eve girer girmez kötü kelimeler kullandı, bunun üzerine tartışma çıktı, Burcu kızıma küfrederek saldırdı. Babası kızını ve eşini alıp odadan dışarı çıktı. Odanın kapısını açar açmaz elindeki silahı oğlumun kalbine doğrulttuğunu gördüm ve müdahale etmeye çalıştım. O sırada oğlum vuruldu, beni de bacağımdan vurdu. Eşime ve kızıma birkaç el ateş ettiğini gördüm. Silahının şarjörünü çıkarıp yerden kovan topladığını gördüm" iddiasında bulundu.

SES KAYDI YENİDEN İNCELENECEK

Tarafların ifadelerinin ardından, olayda yaralanan damat tarafınca evde yaşananlarının cep telefonu aracılığıyla kayda alındığı ses kaydının bilirkişi raporuna Keleş'in avukatı itiraz etti. Bilirkişi raporunda, ses kaydında 'vur hepsini vur' ifadesinin yer aldığı bölümün yer almadığını ve ses kaydının yeniden çözümlenmesi kriminal incelenmeye gönderilmesi talep edildi.Cumhuriyet savcısı ve avukatların beyanlarının ardından mahkeme, sanıklarının mevcut hallerinin devamına ve soruşturma dosyasında yer alan ses kaydının yeniden çözümlenmek üzere yeni bir bilirkişiye incelemeye gönderilmesine karar vererek duruşmayı 13 Mayıs tarihine erteledi.