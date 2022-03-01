Apple ve Nike, Rusya'da internet üzerinden satışlarını durdurdu
Apple ve Nike şirketleri, Rusya'da internet üzerinden satışlarını durdurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Mart 2022 23:42
Teknoloji şirketi Apple ve giyim firması Nike'ın internet sitelerine girildiğinde, Rusya'ya yönelik teslimatların artık gerçekleştirilemeyeceğine yönelik uyarı yazısı görülüyor.
ABD ve Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle, ülkeye yönelik kapsamlı ekonomik yaptırımlar yürürlüğe koymuştu.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız