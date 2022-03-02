Gıda ihracatı başka ülkelere yapılacak

Çiftçinin elinde ürününün kalmayacağını söyleyen Bakan Pakdemirli "İhracatı başka pazarlara yönlendireceğiz. Arjantin, ABD, Avustralya, Baltık ülkeleri ve Karadeniz'e kıyısı olan Romanya, Bulgaristan gibi ülkelere ihracatın yapılması konusunu konuşuyoruz. Şu anda herkes kabuğuna kapanmış durumda. Süreci takip ediyoruz.

Hiçbir şey Türkiye'nin elinde kalmayacak. İç pazara da dış pazara da yönelecek. Karadeniz'den sevkiyatlar hala devam ediyor. Mal gelmiyor değil. Ancak aksamalar başladı. Önümüzdeki dönemde sevkiyatlar küçük gemilerle olacak. Bunlar, beklediğimiz senaryolar" diye konuştu.

Ebru Karatosun