Gıda ihracatı başka ülkelere yapılacak
Tarım ve Ormanı Bekir Pakdemirli, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından sebze ve meyve ticaretinin nasıl etkileneceği konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak : Türkiye
Eklenme : 02 Mart 2022 07:35
Çiftçinin elinde ürününün kalmayacağını söyleyen Bakan Pakdemirli "İhracatı başka pazarlara yönlendireceğiz. Arjantin, ABD, Avustralya, Baltık ülkeleri ve Karadeniz'e kıyısı olan Romanya, Bulgaristan gibi ülkelere ihracatın yapılması konusunu konuşuyoruz. Şu anda herkes kabuğuna kapanmış durumda. Süreci takip ediyoruz.
Hiçbir şey Türkiye'nin elinde kalmayacak. İç pazara da dış pazara da yönelecek. Karadeniz'den sevkiyatlar hala devam ediyor. Mal gelmiyor değil. Ancak aksamalar başladı. Önümüzdeki dönemde sevkiyatlar küçük gemilerle olacak. Bunlar, beklediğimiz senaryolar" diye konuştu.
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