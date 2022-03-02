Kaymakamdan şehide vefa

Ağrı'nın Diyadin Kaymakamı Alper Balcı ile 2019'da PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın (39) dostluğu 2014'teki hendek eylemleri sırasında başladı. O sıralar Ürgüp Kaymakamı olan Alper Balcı, İçişleri Bakanlığı tarafından bölgede koordinatör olarak görevlendirildi. Balcı bu görevlendirme sırasında tanıştığı Kansuva ile sıkı bir dostluk kurdu. Operasyonlar sona erdikten sonra da Kansuva ile arkadaşlığını sürdüren Balcı, Kansuva'nın 9 Eylül 2019'da PKK'lı teröristlerle girdiği çatışma sonucu şehit olmasıyla büyük üzüntü yaşadı. Kansuva'nın eğitime verdiği önemi ve çocuklara olan sevgisini bilen Kaymakam Balcı, büyük bir vefa örneği sergiledi. Balcı'nın girişimiyle Diyadin'de kullanılamayan eski hastane binası yapılan tadilatla okula dönüştürüldü. Okula ise Şehit Tufan Kansuva'nın adı verildi.

'HAYATINI ADAMIŞTI'

Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, "10 yıl önce hendek operasyonları sırasında şehidimiz ile tanıştım. Kendisi çok farklı bir insandı. Benim babam, Polis Özel Harekat'ın kurucuları arasındaydı. Bundan dolayı Özel Harekat Polislerine karşı ayrı bir sevgim vardı. Hendek operasyonlarında bölgede görevlendirilmiştim. Orada, operasyonların ortasında başlayan dostluğumuz uzun yıllar devam etti. Kendisi hem okullaşmaya hem de çocuklara çok önem verirdi. Hayatını terörle mücadeleyle ve memleketin çocuklarına faydalı olmayla geçirdi. Kendisi birçok arkadaşını şehit verdi. Kendisi de kahramanca şehadet şerbetini içti. Benim dostumdu, memleketin yiğit evladıydı. Adını yaşatmak için okula şehidimizin ismini verdik. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

'AZİZ HATIRASINI YAŞATACAĞIZ'

Şehit Kansuva'nın gönüllü olarak Mardin'deki görevini uzattığını anlatan Kaymakam Balcı, "Tufan Müdür'ün görev süresi dolmuştu. Kendisini bir gün aradım. Batı'ya ne zaman geleceğini sordum. Bana gelmeyeceğini söyledi. 'Buradaki insanların bana ihtiyacı var' dedi. Görev süresi dolmuş olmasına rağmen dilekçe vererek görev süresini uzattı. Bu sırada şehit oldu. Polis Özel Harekatçılar bu ülkenin çimentolarıdır. Bizlere düşen onların aziz hatıralarını yaşatabilmektir" diye konuştu

FURKAN NEHRİ