TurkNet internet fiyatlarına zam yaptı: İşte yeni tarife

Ülkemizin popüler internet servis sağlayıcılarından TurkNet, internet fiyatlarına zam yaptığını duyurdu. Şirket, söz konusu kararın nedenini artan maliyetler olarak gösterdi. Peki an itibari ile TurkNet internet fiyatları ne durumda? İşte ayrıntılar.

TurkNet zamlı internet fiyatları nasıl olacak?

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yılın temmuz ayında taahhüt bulunmayan Özgür İletişim Paketi'ni 99,90 TL'ye yükselten TurkNet, bir süre önce yaptığı söz konusu paketin haziran ayından itibaren 139,90 TL'ye çıkarılacağını duyurdu. Bu kapsamda paketin fiyatı ise 35 Mbps internet hızı kullanan aboneler için 10 TL indirim yapılarak 129,90 TL olarak belirlendi.

Bunun yanı sıra zam kararından internete ek olarak kullanılan telefon paketi de etkilendi. Paketin fiyatı 10 TL'ye çıkarıldı. TurkNet'in yeni internet fiyatlarının mevcut aboneler için haziran, yeni abone olacak kişiler için ise bugün itibari ile yürürlüğe gireceğini belirtelim.

TurkNet, zam kararı ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce internet servis sağlayıcısı TurkNet'in yeni fiyatları nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tunahan Karakış - Shiftdelete.net