İşçehisar Belediyesi makam odası yenilenme tutarını sosyal medyadan paylaştı

Ek gösterge savaşları nasıl bitecek?

Geldiğimiz noktada ek gösterge konusunda memurlar ve diğer kamu görevlileri arasında büyük bir beklenti bulunmaktadır. Bir tarafta ek göstergeden yararlanamayan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli ek gösterge hakkı isterken, diğer tarafta ille de 3600 isteyen çok geniş bir kesim bulunmakta. 3600 ve üzeri ek göstergeli personel de bu durumdan yararlanıp ek göstergelerini artırma peşinde.