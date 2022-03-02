İşçehisar Belediyesi makam odası yenilenme tutarını sosyal medyadan paylaştı
Afyonkarahisar iline ait İscehisar Belediyesi, başkanlık makamı 429.505,75 TL'ye yenilendiğini sosyal medyadan açıkladı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 02 Mart 2022 09:16
Afyonkarahisar İscehisar Belediyesi, başkanlık makamı 429.505,75 TL'ye yenilendiğini açıklandı.
Belediyenin Facebook hesabından yapılan açıklama ise şu şekilde:
"İscehisar halkının ve Belediye Başkanının temsil makamı olan başkanlık makam ve çalışma odasının yenilenmesi 429.505,75 TL ye mal olmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız