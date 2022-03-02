Harkiv'deki kamu binaları yine bombalandı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 7'nci günü.

Ukrayna'nın Harkiv kentine yine bir saldırı düzenlendi. Bu sabahki saldırılarda Harkiv merkezdeki kamu binaları hedef alındı.

Yetkililere göre, Ukrayna'nın ikinci büyük şehrinde yerleşim yerlerine ve yerel yönetim binasına düzenlenen saldırılarda son 24 saatte 21 kişi öldü, 112 yaralandı.

Harkiv'e dün de saldırı olmuştu

Harkiv'in kamu binalarının olduğu yere düzenlenen füze saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti, biri çocuk 24 kişinin yaralandığı.

Harkiv Valisi Oleh Synyehubov, Rus güçlerin gün içerisinde Harkiv'deki konutlara, hastaneye, üniversiteye füze attığını, bunun savaş suçu olduğuna işaret etti.

Novo-Bavarskiy Caddesi'ndeki bir apartmanın Rus uçaklarının bombalaması sonucu tamamen yıkıldığını ve çok sayıda insanın enkaz altında kaldığı ifade edilmişti.

"Harkiv'e saldırılar, Rusya tarafından yapılan devlet terörizmidir"

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından Rusya'nın saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Zelenskiy açıklamalarında Rusya'nın Harkiv'e olan saldırılarına da değindi ve "devlet terörü" dedi.

Zelenskiy: Harkiv'e saldırılar, Rusya tarafından yapılan devlet terörizmidir

Kiev ve Harkiv'in şu anda Rusya için en önemli hedefler olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, bu nedenle başkentin savunmasının devlet için birinci önceliğe sahip olduğunu dile getirdi.