Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,27 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 1.974,17 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,21 ve holding endeksi yüzde 0,29 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,69'la finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren yüzde 1,38'le turizm oldu.

Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugünkü seansta açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

BIST 100 endeksi, dün alış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 1,22 değer kazancıyla 1.969,91 puandan tamamladı.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın şiddetlenmesiyle küresel pay piyasalarında risk algısının yükseldiğini belirterek, konuyla ilgili haber akışının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini kaydetti.

Artan jeopolitik riskler ve arz tarafında yaşanabilecek sorunlar nedeniyle petrol fiyatlarının yükseliş eğilimini sürdürdüğüne dikkati çeken analistler, maliyet baskısı nedeniyle hisse ve sektör bazlı etkilerinin izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Analistler, bugün, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yanı sıra Almanya'da işsizlik, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğine değinerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.980 ve 2.010 puanın direnç, 1.930 ve 1.870 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.