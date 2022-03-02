Yazı işleri müdürlerinin vekalet ücretleri aylardır ödenmiyor

Adalet Bakanlığı tarafından liyakat sahibi olan ve yazı işleri müdürlüğü için görevde yükselme sınavına girmiş olup da sınavı kazandırılamayanlardan vekaleten yazı işleri müdürü olarak görevlendirilen yüzlerce personel bulunmaktadır. Bu personel, yazı işleri müdürünün sorumluluğunu alarak vekaleten yazı işleri müdürü olarak görevlendirilmiştir, ama vekaleten görevlendirilen bu personelin vekalet ücretleri aylardır ödenmiyor.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Zorla çalıştırma yasağı başlıklı 18. Maddesinde Angaryanın yasak olduğu hüküm altına alınmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları" başlıklı 86. maddesinde; "Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir. Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.

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Aynı kurumdan ayrılmalar dolayısıyla atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir." denmektedir.

160 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin "Uygulamaya İlişkin Ortak Açıklamalar" başlıklı (E) bölümünün 6 ncı maddesinde; "Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca kurumlarınca bir göreve kurum içinden, diğer kurumlardan veya açıktan vekalet ettirilenlere ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

Buna göre: 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca kurumlarınca bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet ettirilenlere;

a)Vekaletin, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine binaen yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,

b)Vekaletin, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için ilgili Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,

c)Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) bir arada taşımaları, kaydıyla, vekalet ettikleri kadro veya görevler için öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro veya görevleri karşılığında fiilen aldıkları zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark; 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar (1/3 ve 2/3) dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ödenecektir. ..." hükmü,

99 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği'nin 1 inci maddesinde; "Bir görevin vekaleten yürütülmesi halinde görevin gerekleri ve nitelikleri değişmeyeceğinden bu görevi vekaleten yürütecek olanların asil memurda aranan şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Bu sebeple; a) 1-4 üncü dereceli kadrolara vekalet edeceklerin 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen şartları haiz olmaları,

b) 5-15 inci dereceli kadrolara vekalet ettirileceklerin öğrenim durumları itibariyle tesbit olunan yükselinebilecek dereceyi aşmamak kaydıyla vekalet ettirilecekleri kadronun derecesinin, kazanılmış hak aylık derecesinin üç üst derecesinden fazla olmaması, gerekmektedir." hükmü yer almaktadır.



Bu bağlamda; Usulüne uygun tahsis edilmiş bir kadronun mevcut olduğu ancak söz konusu kadroya asil memurun atanmamış olduğu veya kadronun çeşitli nedenlerle boşalması sebebiyle asil memurun kadrosuyla bağının kalmadığı durumlarda söz konusu boş kadroya yapılacak vekaleten görevlendirmelerde; görevlendirmenin 657 Sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca yapıldığının kararda belirtilmesi ve görevlendirilen personelin asilde aranan tüm şartları taşıması kaydıyla, vekilin 3 aydan fazla devam eden süresi için 1/3 oranında vekalet aylığının ve vekalet edilen görev için öngörülen zam ve tazminat ile ek ödemesinin toplam net tutarının, asli kadro veya görev karşılığında fiilen aldığı zam ve tazminat ile ek ödemenin toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki zam ve tazminat ile ek ödeme farkının vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ödenebileceği Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından teşkilata duyurulmuştur.



Vekaleten yazı işleri müdürü olarak görevlendirilenler; komisyon kararlarını ancak Adalet Bakanlığıonaylarsa alabilmektedir. Bu ikircikli uygulamaya son verilmeli ve vekaleten görevlendirilen tüm yazı işleri müdürlerinin vekalet ücretlerinin ödenmesine ilişkin işlem tesis edilmelidir.



Yukarıda mevzuat hükümlerine de yer verdiğimiz açıklamalar ışığında; vekaleten görevlendirilen yazı işleri müdürlerinin vekalet ücretlerinin ödenmesine ilişkin Adalet Bakanlığı tarafından gereken düzenlemelerin en kısa sürede yapılması elzem olmaktadır.

ÇOTANAK