MEB'de sınavsız unvan değişikliği işlemleri başladı
İl Milli Eğitim Müdürlükleri sınavsız unvan değişikliğine dair duyuruları yayımlamaya başladı.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 02 Mart 2022 10:47
İl milli eğitim müdürlükleri devlet memurlarının sınavsız unvan değişikliğine dair iş takvimlerini duyurmaya başladı.
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yayımladığı takvime göre başvurular 28 Şubat ila 4 Mart 2022 tarihleri arasında alınacak. İlçe Milli eğitim müdürlükleri 7 ila 8 Mart tarihleri arasında inceleme yapacak, başvuru sonuçları ise 21 Mart 2022 tarihinden itibaren açıklanacak.
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