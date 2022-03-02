Evine silahla gelen boşanma aşamasındaki kocasından KADES'le kurtuldu
Eskişehir'de boşanma aşamasındaki karısının evine silahla gelen şüpheli, olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Mart 2022 11:05
Cunudiye Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan S.A, boşanma aşamasında olduğu eşi Ali A'nın (31) elinde tüfekle kapısının önüne gelmesi üzerine cep telefonuna yüklediği İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulamasını (KADES) kullandı.
Bölgeye sevk edilen 4 ekip, 2 dakika içinde kadının evine ulaştı.
Elinde bulunan ruhsatsız av tüfeği alınarak etkisiz hale getirilen Ali A, emniyete götürüldü.
Gözaltına alınan Ali A. hakkında eşine yaklaşmaması için önleyici ve koruyucu tedbir uygulandığı öğrenildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız