'Bu kararın ardından üniversite sınavına başvuran aday sayısı artabilir'

Nişantaşı Üniversitesi Eğitim Danışmanı Muhammet Tosun, " (Üniversite sınavındaki yeni döneme ilişkin) Bu kararın ardından üniversite sınavına başvuran aday sayısı da artabilir. Özellikle daha önce baraj altında kaldığı için sınava girmekten vazgeçen ya da kendisine barajı geçme konusunda güvenmeyen ama üniversite okumak isteyen her yaştan aday artık sınava başvuracaklardır." ifadelerini kullandı.

Nişantaşı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, son alınan kararla üniversiteye girişte YKS'de uygulanan puan barajları kaldırılırken, bazı bölümlerde bulunan sıralama barajları ise geçerliliğini koruyor.

Verilen bilgiye göre, 2021 yılında yapılan YKS'den sonra barajı geçen öğrenci sayısında ciddi bir düşüş olmuş ve ülke genelinde bazı kontenjanla önceki yıllara oranla boş kalmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nişantaşı Üniversitesi Eğitim Danışmanı Muhammet Tosun ve Salim Ünsal, üniversite sınavlarında barajların kaldırılması ile akıllarda oluşan soru işaretlerine ilişkin bilgi verdi.

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik Mimarlık, Hukuk ve Öğretmenlik programlarında sıralama barajları olduğunu hatırlatan Muhammet Tosun, bu grubun dışında kalan bölümlerin boş kontenjanlarının neredeyse tamamının dolmasının beklendiğini aktardı.

Sınava başvuran sayısında artış olabileceğini belirten Tosun, şunları kaydetti:

"Belki herkesin aklına öncelikle iktisat, işletme fakültelerinin ile Fen ve Edebiyat Fakültelerinin bölümleri geliyor. Aslında birçok diğer bölümde boş kontenjanlar değerlendirilebilir. Bu kararın ardından üniversite sınavına başvuran aday sayısı da artabilir. Özellikle daha önce baraj altında kaldığı için sınava girmekten vazgeçen ya da kendisine barajı geçme konusunda güvenmeyen ama üniversite okumak isteyen her yaştan aday artık sınava başvuracaklardır."

Tosun, lise mezuniyeti üzerinden uzun zaman geçmiş olanlar, üniversite mezunu ya da öğrencisi olup bölümünden, işinden memnun olmayanlar için de barajsız sınavın birçok seçenek oluşturabileceğine dikkati çekerek, vakıf üniversitelerinin bazı bölümlerinde oluşan boşlukların bu adaylar için büyük bir şans olduğunu bildirdi.

Nişantaşı Üniversitesi Eğitim Danışmanı Salim Ünsal, şu bilgileri verdi:

"Özellikle 2000'li yıllardan itibaren hem var olan üniversitelerin program çeşitliliğindeki ve kontenjanlarındaki artış, yeni açılan vakıf/devlet üniversitelerinin devreye girmesi ile birlikte üniversitelerdeki koltuk sayısı daha da artış gösterdi. Yeni düzenlemeye göre daha önce üniversite hayallerine ara veren kişiler de üniversite sınavına girip baraja takılmadan tercih yapabilecek ve daha önce boş kalan kontenjana yerleşerek mezun olabilecekler.

Aynı şekilde mesaili çalışan bir kişi, ikinci öğretim bir bölümü tercihine yazarak, çalışma hayatını devam ettirirken üniversite öğrencisi olabilecek. 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları 7 Mart Pazartesi günü sona eriyor. Hayalinizdeki üniversite için sınav başvurunuzu yapmayı unutmayın."