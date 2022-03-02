İstanbul'u Yunan toprağı gibi gösteren ABD kanalından özür

ABD menşeli CBS News televizyonu, Rus savaş gemilerinin Boğazlar'dan geçişine dair haberinde İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi göstererek dezenformasyon faaliyetinde bulundu.

Altun'dan tepki

Bunun üzerine iletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'u Yunan toprağı gibi gösteren ABD kanalına, "CBS News Televizyonu'nun bu hatasını resmen ve açık bir biçimde protesto ediyoruz. Bu yanlışın ivedilikle düzeltilmesini ve olayla ilgili bir izahat verilmesini bekliyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.

"Sizden özür dileme imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim"

Altun'un bu tepkisi üzerine kanal yönetiminden özür yazısı geldi. Yazıda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'u Türkiye'nin değil, yanlış bir şekilde Yunanistan'ın parçası olarak gösteren bu grafik, yapılan hatanın dikkatimize getirildiği anda düzeltilmiştir. Tüm haberlerimizde doğruluk ilkesine bağlı kalıyoruz ve gelecekte böyle bir hatanın tekrarlanmaması için yayın süreçlerimizi tekrar gözden geçireceğiz.Bize ulaştığınız ve CBS News adına sizden özür dileme imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim."