Çanakkale'de organize suç örgütü sanıkları 150'şer yıl hapisle yargılanacak

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütünün elebaşı tutuklu M.A. ve onun talimatıyla hareket ettikleri öne sürülen 2'si tutuklu 4 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Alanlarında uzman çok sayıda polis ekibinin de katıldığı yaklaşık 1 yıl süren teknik takipler sonucu Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianame, Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, "dayı" olarak hitap edilen M.A. ve bu kişinin talimatlarıyla hareket eden Z.A, M.Ö, B.A. ile Ş.A'nın, tehdit, baskı, korkutma, sindirme ve yıldırma yoluyla kentteki bazı esnafın iradelerini kırarak maddi çıkar sağladıklarının belirlendiği aktarıldı.

Söz konusu iş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarına ilişkin detaylara da yer verilen iddianamede, örgüt üyelerinin, aldıkları ürünlerin ücretini ödemedikleri, silah tehdidiyle mağdurları ürünleri vermeye mecbur bıraktıkları, zorla para aldıklarının kamera ve ses kayıtlarıyla tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, esnaftan "hava parası" adı altında, iş yeri açılışı yapan mağdurlardan baskı ve tehditle para talep ettikleri, vermediği takdirde iş yerine el koyacaklarını söyledikleri belirlenen sanıkların "silahlı yağma" suçundan 150'şer yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1 yıl süren teknik takibin ardından geçen yıl aralık ayında operasyon düzenlemişti. M.A. ve diğer 4 şüpheliden 2'si tutuklanmıştı.