Otomatik şanzımanlı araçlara yoğun ilgi

Bakan Bilgin SMA ilaçları ödenmesinin detaylarını açıkladı
Bakan Bilgin SMA ilaçları ödenmesinin detaylarını açıkladı
Benzin ve motorine 5 Mart itibariyle büyük zam var!
Benzin ve motorine 5 Mart itibariyle büyük zam var!
Erdoğan duyurdu: Kadına şiddetle mücadelede yeni reform paketi geliyor
Erdoğan duyurdu: Kadına şiddetle mücadelede yeni reform paketi geliyor
Bakandan 'Isparta' açıklaması: Soruşturma açıp, şirkete yaptırım uygulayacağız!
Bakandan 'Isparta' açıklaması: Soruşturma açıp, şirkete yaptırım uygulayacağız!
YÖK burslarına zam yapıldı
YÖK burslarına zam yapıldı
Belediye araçlarının hidrolik yağlarını çalan personel tutuklandı
Belediye araçlarının hidrolik yağlarını çalan personel tutuklandı
Maske zorunluluğu nerelerde devam ediyor? İçişleri genelge yayımladı
Maske zorunluluğu nerelerde devam ediyor? İçişleri genelge yayımladı
Seçmen için 'son bir yıl' ikamet şartı geliyor
Seçmen için 'son bir yıl' ikamet şartı geliyor
Doktorlara 'hakim modeli' geliyor, tazminat Devlet'e açılacak
Doktorlara 'hakim modeli' geliyor, tazminat Devlet'e açılacak
FETÖ'nün güncel kamu yapılanmasından 7'si görevde 10 kişiye gözaltı
FETÖ'nün güncel kamu yapılanmasından 7'si görevde 10 kişiye gözaltı
Tokat'ta servis aracı devrildi, bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Tokat'ta servis aracı devrildi, bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Görevden istifa eden Pakdemirli'den ilk açıklama
Görevden istifa eden Pakdemirli'den ilk açıklama
Meyve ve sebzede fiyatlar yüzde 50 düştü!
Meyve ve sebzede fiyatlar yüzde 50 düştü!
Ruslar Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırdı dünya diken üstünde!
Ruslar Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırdı dünya diken üstünde!
Türkiye'yi savaşa çekme tuzağı
Türkiye'yi savaşa çekme tuzağı
12 fakülte kuruldu 12 fakülte kapatıldı, 5 fakültenin ismi değişti
12 fakülte kuruldu 12 fakülte kapatıldı, 5 fakültenin ismi değişti
Yardım isteyen kadını, vakıf müdürü yaka paça dışarı attı
Yardım isteyen kadını, vakıf müdürü yaka paça dışarı attı
Yine elektrikler kesildi, 2 il karanlığa gömüldü! Bakan bölgeye gitti
Yine elektrikler kesildi, 2 il karanlığa gömüldü! Bakan bölgeye gitti
Ak Partili Özkan: Benzin ve mazotta en düşük fiyat Türkiye'de
Ak Partili Özkan: Benzin ve mazotta en düşük fiyat Türkiye'de
Savaş ithalatı durdurdu, Türkiye yağsız kalabilir
Savaş ithalatı durdurdu, Türkiye yağsız kalabilir
Salgında yeni dönemin ilk günü: HES kodları silindi
Salgında yeni dönemin ilk günü: HES kodları silindi
Ukrayna ile Rusya sivillerin tahliyesi konusunda anlaştı
Ukrayna ile Rusya sivillerin tahliyesi konusunda anlaştı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Şubatta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Şubatta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Diyanet Akademisi kurulması teklifi Komisyon'da kabul edildi
Diyanet Akademisi kurulması teklifi Komisyon'da kabul edildi
Benzin ve motorine iki günde ikinci zam
Benzin ve motorine iki günde ikinci zam
Elazığ'da hastaneye sevk edilen öğrenci sayısı 82'ye yükseldi
Elazığ'da hastaneye sevk edilen öğrenci sayısı 82'ye yükseldi
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi açıklaması
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi açıklaması
Bakan Özer: Öğretmen ataması yapacağız
Bakan Özer: Öğretmen ataması yapacağız
'Artık herhangi bir sınıfa da ara vermeden yüz yüze eğitime devam edeceğiz'
'Artık herhangi bir sınıfa da ara vermeden yüz yüze eğitime devam edeceğiz'
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Otomatik şanzımanlı araçlara yoğun ilgi

Türkiye'de ocak-şubat döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları, bir önceki yıla göre yüzde 14,1 azalışla 87 bin 783 oldu- Otomobil satışları söz konusu dönemde yüzde 16,8 azalışla 66 bin 661 olurken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 4,5 azalarak 21 bin 122 adet oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Mart 2022 15:13
Yazdır
Otomatik şanzımanlı araçlara yoğun ilgi

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-şubat döneminde, bir önceki yıla göre yüzde 14,1 azalışla 87 bin 783 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak-şubat dönemi ve şubat ayına ilişkin "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu"nu yayınladı.

Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 küçülerek 87 bin 783 adet olarak belirlendi.

Yalnızca otomobil satışları, 2022 yılı iki aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8 azalarak 66 bin 661 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 4,5 küçülerek 21 bin 122 adede geriledi.

- 10 yıllık şubat ortalama satışları arttı

Bu yılın şubat ayına bakıldığında otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın şubat ayına göre yüzde 15,1 azalarak 49 bin 652 adet seviyesinde kayıtlara geçti.

Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın şubat ayına göre yüzde 15,9 azalarak 37 bin 641 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 12,7 küçülerek 12 bin 11 adet olarak belirlendi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,6, otomobil pazarı 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 8,5 ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre de yüzde 8,7 genişledi.

- En çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller oldu.

Otomobil pazarı segmentlere göre incelendiğinde, bu yılın ocak-şubat döneminde, pazarın yüzde 90,2'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller yüzde 46,6 ve B segmenti otomobillerde satışlardan yüzde 42,9 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 40,7 payla SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri, yüzde 36,2 payla Sedan ve yüzde 21,5 payla da H/B otomobiller takip etti.

- 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 53,3 azaldı

Otomobil pazarı motor tipine göre bakıldığında ise benzinli otomobil satışları yüzde 73,2 pay aldı. Dizel otomobillerin payı yüzde 16,4 pay, hibrit otomobil satışları yüzde 7,8 pay, otogazlı otomobil satışları yüzde 2, elektrikli otomobillerin payı da yüzde 0,6 oldu.

Ocak-şubat döneminde 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 15,4, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 50,3 ve 2000cc üstü otomobil satışları da yüzde 53,3 azalış gösterdi.

KAPAT [X]

- Otomatik şanzımanlı otomobiller tercih edildi

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre, 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 24 bin 76 adetle yüzde 36,1 pay, 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 17 bin 413 adetle yüzde 26,1 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller, 51 bin 306 adetle yüzde 77 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 15 bin 355 adetle yüzde 23 pay aldı.

Otomobil pazarında özel tüketim vergi dilimlerine ve motor tiplerine göre satışların, yüzde 48,7'si benzin veya dizel motor tipinde ve yüzde 80'lik vergi diliminde, yüzde 26,7'si benzin veya dizel motor tipinde ve yüzde 70'lik vergi diliminde yer aldı.

- Hafif ticaride en çok van gövde tipi tercih edildi

Türkiye hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre ele alındığında van gövde tipi yüzde 78,9 payla en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 11,2 payla ikinci sırada yer aldı.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Bakan Karaismailoğlu, öğrencilere 'Türkiye'nin ulaştırma politikaları'nı anlattı
Bakan Karaismailoğlu, öğrencilere 'Türkiye'nin ulaştırma politikaları'nı anlattı
Benzin ve motorine 5 Mart itibariyle büyük zam var!
Benzin ve motorine 5 Mart itibariyle büyük zam var!
İnsansız hava araçları geliştiriliyor...Selçuk Bayraktar açıkladı
İnsansız hava araçları geliştiriliyor...Selçuk Bayraktar açıkladı
Şubat ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı 4 katı geçti
Şubat ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı 4 katı geçti
Dolar/TL 14,19 seviyelerinde işlem görüyor
Dolar/TL 14,19 seviyelerinde işlem görüyor
'2022 ilk çeyreği büyümede olumlu görünümün süreceğine işaret ediyor.'
'2022 ilk çeyreği büyümede olumlu görünümün süreceğine işaret ediyor.'

Bu Habere Tepkiniz

Kadroya geçen taşeron personel başka bir kuruma geçici olarak görevlendirilebilir mi?

Kadroya geçen taşeron personel başka bir kuruma geçici olarak görevlendirilebilir mi?

Cumhurbaşkanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığına verdiği görüş yazısında taşerondan kadroya geçirilen personelin diğer kamu kurum ve kuruşlarına geçici olarak görevlendirilemeyeceğini belirtti.
MEB, bin 500 müfettişle 100 bin kurumu denetleyebilecek mi?

MEB, bin 500 müfettişle 100 bin kurumu denetleyebilecek mi?

01.02.2022 tarihinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği incelendiğinde özel barınma kurumları, özel öğretim ve resmi eğitim kurumlarının tamamının belli periyotlarla öğretenler dahil teftiş/denetimi söz konusu olacaktır. Mevcut 1500 civarındaki kadro ile bunun sağlanması mümkün değildir.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
KPSS 2022/4 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2022/4 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, KPSS 2022/4 tercih kılavuzunu yayımladı.
Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi

Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli istifa etti

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli istifa etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin görevden af talebi kabul edildi. Pakdemir'in yerine Vahit Kirişci atandı.
Ek ders mevzuatında 'dini bayramlar'a yer verilmemesi hukuka uygun mu?

Ek ders mevzuatında 'dini bayramlar'a yer verilmemesi hukuka uygun mu?

Öğretmenlerin ek ders mevzuatında 'dini bayramlar'a yer verilmemesi hukuka uygun bulundu.
Anayasa Mahkemesi görüşünü değiştirmedi: CBK ile kadro ihdas edilebilir

Anayasa Mahkemesi görüşünü değiştirmedi: CBK ile kadro ihdas edilebilir

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kadro ihdasının Anayasaya uygun olduğuna ilişkin son yıllarda verdiği kararlarını değiştirmedi.
Mevzuat hazırlama yönetmeliğinde neler değişti?

Mevzuat hazırlama yönetmeliğinde neler değişti?

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esaslar Yönetmeliği yeni hükümet sistemine uygun hale getirildi.
YÖK'ten norm kadro işlemlerine rahatlık getirecek düzenleme!

YÖK'ten norm kadro işlemlerine rahatlık getirecek düzenleme!

Yükseköğretim Kurulu, devlet yükseköğretim kurumlarının akademik kadro işlemlerinde uygulanan norm kadro süreçleriyle ilgili bazı iyileştirmeler yaptı!
Gençlik ve Spor Bakanlığı mülakat sonuçlarını geciktiriyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı mülakat sonuçlarını geciktiriyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınav sonuçlarını bir ay geçmiş olmasına rağmen hale açıklamadı.
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memur alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Bir Zamanlar Çukurova 127.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 127.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 127.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü 10 Mart Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.
2022'nin en çok satan araba modelleri

2022'nin en çok satan araba modelleri

İşte 2022 yılında Türkiye'nin en çok satılan otomobil marka ve modelleri...