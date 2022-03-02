Otomatik şanzımanlı araçlara yoğun ilgi

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-şubat döneminde, bir önceki yıla göre yüzde 14,1 azalışla 87 bin 783 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak-şubat dönemi ve şubat ayına ilişkin "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu"nu yayınladı.

Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 küçülerek 87 bin 783 adet olarak belirlendi.

Yalnızca otomobil satışları, 2022 yılı iki aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8 azalarak 66 bin 661 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 4,5 küçülerek 21 bin 122 adede geriledi.

- 10 yıllık şubat ortalama satışları arttı

Bu yılın şubat ayına bakıldığında otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın şubat ayına göre yüzde 15,1 azalarak 49 bin 652 adet seviyesinde kayıtlara geçti.

Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın şubat ayına göre yüzde 15,9 azalarak 37 bin 641 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 12,7 küçülerek 12 bin 11 adet olarak belirlendi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,6, otomobil pazarı 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 8,5 ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre de yüzde 8,7 genişledi.

- En çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller oldu.

Otomobil pazarı segmentlere göre incelendiğinde, bu yılın ocak-şubat döneminde, pazarın yüzde 90,2'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller yüzde 46,6 ve B segmenti otomobillerde satışlardan yüzde 42,9 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 40,7 payla SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri, yüzde 36,2 payla Sedan ve yüzde 21,5 payla da H/B otomobiller takip etti.

- 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 53,3 azaldı

Otomobil pazarı motor tipine göre bakıldığında ise benzinli otomobil satışları yüzde 73,2 pay aldı. Dizel otomobillerin payı yüzde 16,4 pay, hibrit otomobil satışları yüzde 7,8 pay, otogazlı otomobil satışları yüzde 2, elektrikli otomobillerin payı da yüzde 0,6 oldu.

Ocak-şubat döneminde 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 15,4, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 50,3 ve 2000cc üstü otomobil satışları da yüzde 53,3 azalış gösterdi.

- Otomatik şanzımanlı otomobiller tercih edildi

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre, 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 24 bin 76 adetle yüzde 36,1 pay, 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 17 bin 413 adetle yüzde 26,1 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller, 51 bin 306 adetle yüzde 77 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 15 bin 355 adetle yüzde 23 pay aldı.

Otomobil pazarında özel tüketim vergi dilimlerine ve motor tiplerine göre satışların, yüzde 48,7'si benzin veya dizel motor tipinde ve yüzde 80'lik vergi diliminde, yüzde 26,7'si benzin veya dizel motor tipinde ve yüzde 70'lik vergi diliminde yer aldı.

- Hafif ticaride en çok van gövde tipi tercih edildi

Türkiye hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre ele alındığında van gövde tipi yüzde 78,9 payla en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 11,2 payla ikinci sırada yer aldı.