'Yüzde 11 büyüme rakamıyla G20 ülkeleri içerisinde en yüksek performansa sahibiz'

'Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz'
'Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz'
Doğu'daki çocukları aşağılayan öğretmene soruşturma
Doğu'daki çocukları aşağılayan öğretmene soruşturma
Tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamını yakaladık
Tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamını yakaladık
Bakan Koca tweet atarak 'Beklenen açıklamanın' ne olduğunu açıkladı
Bakan Koca tweet atarak 'Beklenen açıklamanın' ne olduğunu açıkladı
3 bin 251 polis 2022 Dünya Kupası'nda Katar'da görevlendirilecek
3 bin 251 polis 2022 Dünya Kupası'nda Katar'da görevlendirilecek
Soylu, FETÖ operasyonlarının ne zamana kadar süreceğini açıkladı
Soylu, FETÖ operasyonlarının ne zamana kadar süreceğini açıkladı
MEB'de sınavsız unvan değişikliği işlemleri başladı
MEB'de sınavsız unvan değişikliği işlemleri başladı
Binlerce Porshe denizin dibinde kaldı
Binlerce Porshe denizin dibinde kaldı
MEB, matematik seferberliği başlatıyor
MEB, matematik seferberliği başlatıyor
Samuray kılıçlı caninin psikolojik tomografisinde nihai karar
Samuray kılıçlı caninin psikolojik tomografisinde nihai karar
Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısında enflasyon ve Ukrayna görüşüldü
Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısında enflasyon ve Ukrayna görüşüldü
HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık kararı Resmi Gazete'de
HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık kararı Resmi Gazete'de
Meteoroloji uyardı: Bu bölgelerde yoğun kar ve fırtına bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Bu bölgelerde yoğun kar ve fırtına bekleniyor
Cep telefonu yerine salatalık gönderenlere Yargıtay'dan kötü haber
Cep telefonu yerine salatalık gönderenlere Yargıtay'dan kötü haber
Taklit ve tağşiş yapan 371 firmaya ait 559 ürün açıklandı
Taklit ve tağşiş yapan 371 firmaya ait 559 ürün açıklandı
Bakan Pakdemirli paylaştı: 5 bin yangın işçisi alınacak
Bakan Pakdemirli paylaştı: 5 bin yangın işçisi alınacak
YÖK Başkanı: Amacımız öğrencileri üniversiteye puansız sokmak değil
YÖK Başkanı: Amacımız öğrencileri üniversiteye puansız sokmak değil
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
LPG'ye iki günde ikinci zam
LPG'ye iki günde ikinci zam
Bakanlıktan 'zeytin ağacı' açıklaması: Kesilmeyecekler, taşınacaklar
Bakanlıktan 'zeytin ağacı' açıklaması: Kesilmeyecekler, taşınacaklar
Markalar yarın toplanıyor! İptaller, 200 milyon doları buldu
Markalar yarın toplanıyor! İptaller, 200 milyon doları buldu
Acil serviste görevli doktoru darbeden kadın gözaltında
Acil serviste görevli doktoru darbeden kadın gözaltında
İkinci el araçta çek tuzağı: 1,5 milyonluk vurgun
İkinci el araçta çek tuzağı: 1,5 milyonluk vurgun
Maske kalkıyor mu? Bakan Koca yarın açıklayacak
Maske kalkıyor mu? Bakan Koca yarın açıklayacak
Yeni elektrik tarifesi faturalara nasıl yansıyacak?
Yeni elektrik tarifesi faturalara nasıl yansıyacak?
Faturayı ödemeyeceğim demişti...Kılıçdaroğlu'ndan 'KDV' şartı
Faturayı ödemeyeceğim demişti...Kılıçdaroğlu'ndan 'KDV' şartı
53 yaşındaki Cumhuriyet savcısı kalp krizinden hayatını kaybetti
53 yaşındaki Cumhuriyet savcısı kalp krizinden hayatını kaybetti
NATO, Ukrayna'ya asker veya uçak göndermeyecek
NATO, Ukrayna'ya asker veya uçak göndermeyecek
Bakan Dönmez: 4. sondaj gemisi 1-2 ay içinde Türkiye'de olacak
Bakan Dönmez: 4. sondaj gemisi 1-2 ay içinde Türkiye'de olacak
'Zekatı vermemek kul hakkını ihlal etmektir, haram yemektir'
'Zekatı vermemek kul hakkını ihlal etmektir, haram yemektir'
Ana sayfaHaberler Ekonomi

'Yüzde 11 büyüme rakamıyla G20 ülkeleri içerisinde en yüksek performansa sahibiz'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin geçen yıl yüzde 11 oranındaki büyüme rakamıyla G20, Avrupa Birliği (AB) ve OECD ülkeleri arasındaki en yüksek performansa imza attığını belirterek, "Aynı dönemde sanayimizdeki büyüme ise yüzde 16,6 olarak gerçekleşti. 2021 yılında yatırım, üretim, ihracat ve istihdamda yakaladığımız yüksek performanslarla birlikte bu büyümenin önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesini bekliyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Mart 2022 13:21
Yazdır
'Yüzde 11 büyüme rakamıyla G20 ülkeleri içerisinde en yüksek performansa sahibiz'

Bakan Varank, 7. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'ne video mesajla katıldı.

Mesajında, geçen haftadan beri devam eden Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dolayısıyla duyduğu üzüntüyü dile getiren Varank, "Bu coğrafyanın savaş ve çatışmalar yerine bilimle, teknolojiyle anılması, tüm insanlığın gelişimine katkı sunacak buluşlara imza atması hepimizin ortak arzusu. Bu nedenle en çok da Avrasya coğrafyasını olumsuz etkileyen bu kabul edilemez durumun bir an önce son bulmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Varank, üniversitelerin ülkelerin kalkınmasındaki önemine işaret ederek, son 20 yılda üniversitelerin gelişimi için önemli atılımlar yaptıklarına dikkati çekti.

Bu noktada eğitimde fırsat eşitliğini temin etmenin en temel öncelikleri olduğunu söyleyen Varank, Türkiye'deki üniversite sayısının 206'ya, öğretim görevlisi sayının 180 bine yükseldiğini, öğrenci sayısının da 8 milyon 240 bine ulaştığını bildirdi.

Varank, Türkiye'yi yükseköğretimde küresel bir marka haline getirmek istediklerini vurgulayarak, üniversitelerdeki niteliğin artması için de yoğun şekilde çalıştıklarını anlattı.

- "Üniversitelere önemli görevler düşüyor"

Ekonomilerin artık iklim değişikliği, salgın hastalıklar, dijitalleşme, enerji ve gıda arz güvenliği gibi birbirinden kompleks problemlerle uğraştığını belirten Varank, "Bu sorunlara yenilikçi çözümler üretme ve toplumu yönlendirme konusunda üniversitelere çok önemli görevler düşüyor." dedi.

Varank, dünya genelinde üniversitelerin tek tip teorik eğitimler veren izole yapılar olma döneminin sona erdiğini ve bu kurumların birçok yeniliğe öncülük ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu yeni trende paralel olarak biz de üniversitelerimizin tekdüzelikten uzaklaşmasını, misyon farklılaşmalarına giderek ihtisaslaşmasını, hem kamuyla hem de özel sektörle daha fazla iş birlikleri geliştirmesini destekliyoruz. Bu dönüşüm ve iş birlikleri için gerekli tüm mekanizmaları, altyapıları kurduk, hala daha yenilerini geliştiriyoruz. Üniversitelerimizi araştırma altyapılarıyla, test laboratuvarlarıyla, teknoloji geliştirme bölgeleriyle, teknoloji transfer ofisleriyle ve girişimcilik merkezleriyle donattık. Gelişmiş bir fikri mülkiyet sistemini ülkemizde tesis ettik. Kapsamlı burslar ve destek programlarıyla akademisyenlerimizi Ar-Ge yapmaya, teknoloji odaklı projeler geliştirmeye teşvik ettik, etmeye de devam ediyoruz."

Üniversitelerde daha fazla bilginin ve teknolojinin üretilmesini, sonrasında da bunların ticarileştirilerek ekonomiye kazandırılmasını sağladıklarını belirten Varank, bu yaklaşımın olumlu sonuçlarını görmekten memnun olduklarını ifade etti.

- "Üniversitelerin gelişimi için çalışacağız"

Varank, hafta başında açıklanan ekonomik büyüme verilerine değinerek şunları kaydetti:

"Türkiye 2021 yılında yüzde 11 oranındaki büyüme rakamıyla G20, AB ve OECD ülkeleri arasındaki en yüksek performansa imza attı. Aynı dönemde sanayimizdeki büyüme ise yüzde 16,6 olarak gerçekleşti. 2021 yılında yatırım, üretim, ihracat ve istihdamda yakaladığımız yüksek performanslarla birlikte bu büyümenin önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesini bekliyoruz."

Hükümet olarak 20 yıldır yürüttükleri tüm çalışmaları hep veriye dayanan bilimsel temele oturtulmuş bir anlayışla sürdürdüklerini vurgulayan Varank, bu doğrultuda gelecek dönemde de üniversitelerin gelişimi için yoğun çaba göstereceklerini ifade etti.

KAPAT [X]

Varank, yükseköğretim sistemini bölgenin ve dünyanın çekim merkezlerinden biri haline getirmek için çalışacaklarını belirterek, buralardaki bilgi ve birikimi ekonomiye aktararak teknolojik gelişimi bilim insanlarının öncülüğünde devam ettireceklerini kaydetti.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Jandarma Genel Komutanlığına bir Atak helikopteri daha teslim edildi
Jandarma Genel Komutanlığına bir Atak helikopteri daha teslim edildi
Yerli ve milli patates için patatesin 'parmak izi' çıkarılarak genetik taban oluşturulacak
Yerli ve milli patates için patatesin 'parmak izi' çıkarılarak genetik taban oluşturulacak
Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 60 yükseldi
Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 60 yükseldi
Tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamını yakaladık
Tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamını yakaladık
'Bulgaristan ile geçiş belgesi kotalarında önemli artış sağladık'
'Bulgaristan ile geçiş belgesi kotalarında önemli artış sağladık'

Bu Habere Tepkiniz

Yazı işleri müdürlerinin vekalet ücretleri aylardır ödenmiyor

Yazı işleri müdürlerinin vekalet ücretleri aylardır ödenmiyor

Adalet Bakanlığında boş kadrolara görevlendirilen yazı işleri müdürlerinin vekalet ücretleri aylardır gecikiyor
KPSS merkezi yerleştirme takvimi en az üç dönem olmalı!

KPSS merkezi yerleştirme takvimi en az üç dönem olmalı!

Cumhurbaşkanlığı kurumlara az sayıda tahsis edilen atama izinlerinin etkin ve verimli olarak kullanılmasını temin etmek için takvimde en az üç yerleştirme dönemi belirlemeli!
YÖK, 2022 yılında Merkezi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarını açmalıdır

YÖK, 2022 yılında Merkezi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarını açmalıdır
Personel 'mobbing' var diyor; mahkeme 'ispatla' diyor

Personel 'mobbing' var diyor; mahkeme 'ispatla' diyor

Danıştayın mobbing konusunda tutumu artık istikrar kazandı. İdare ile yaşadığı sorunları mobbing olarak nitelendirmesine "ispatlanması gerektiği" yönündeki yaklaşımını değiştirmedi.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
MEB boş kalan 1588 pozisyona atama yapacak

MEB boş kalan 1588 pozisyona atama yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı fizyoterapist ve destek personeli alımında boş kalan 1588 kadroya atama yapacak.
MEB yayımladı. Okula ve öğretmene teftiş geri geldi

MEB yayımladı. Okula ve öğretmene teftiş geri geldi

Milli Eğitim Bakanlığı teftiş yönetmeliğiyle atamadan, hizmet bölgesine, denetimden, soruşturmaya bir çok konuyu yeniden düzenlendi.
Engelli kadrosundan göreve başlayan memur kaç yıl üzerinden emekli olur?

Engelli kadrosundan göreve başlayan memur kaç yıl üzerinden emekli olur?

Engelli kadrosundan göreve başlayan 5510'a tabi memurlar normal emeklilik şartlarına göre daha erken emeklilik haklarını kazanırlar.
Ek gösterge savaşları nasıl bitecek?

Ek gösterge savaşları nasıl bitecek?

Geldiğimiz noktada ek gösterge konusunda memurlar ve diğer kamu görevlileri arasında büyük bir beklenti bulunmaktadır. Bir tarafta ek göstergeden yararlanamayan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli ek gösterge hakkı isterken, diğer tarafta ille de 3600 isteyen çok geniş bir kesim bulunmakta. 3600 ve üzeri ek göstergeli personel de bu durumdan yararlanıp ek göstergelerini artırma peşinde.
1. derecedeki öğretmen uzman öğretmen olduğunda bir dereceden yararlanır mı?

1. derecedeki öğretmen uzman öğretmen olduğunda bir dereceden yararlanır mı?

7354 sayılı Kanun uyarınca, 1. derecedeki öğretmen, uzman öğretmen olduğunda bir dereceden yararlanabilecek mi?
Tüm sözleşmeli personel alımları merkezi olmalı!

Tüm sözleşmeli personel alımları merkezi olmalı!

Kamu hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması, devletin vermiş olduğu istihdam hakkının sağlıklı bir şekilde uygulanması ve gider kalemlerinin azaltılabilmesi için belirli bir takvime bağlanmış merkezi sözleşmeli personel alım yönteminin benimsenmesi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memur alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Baba 4.Bölüm Fragmanı

Baba 4.Bölüm Fragmanı

Baba 4.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. SHOW TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Baba dizisinin yeni bölümü 8 Mart Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.
Soğuk ve kar geliyor!

Soğuk ve kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Sıcaklık hissedilir derecede düştü daha da düşecek. Dondurucu soğuklara hazır olun! Öte yandan İstanbul dahil pek çok kentte kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen de yağış için uyarmıştı. İşte yurtta son durum...