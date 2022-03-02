Ticaret Ateşesi Yusuf Yerkel görevine başladı
Frankfurt Başkonsolosluğu'na "Ticaret Ataşesi" olarak atanan Yusuf Yerkel, Almanya'daki görevine başladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 02 Mart 2022 14:45
Bir süre önce Frankfurt Başkonsolosluğu'na "Ticaret Ataşesi" olarak atanan Başbakanlık eski "Özel Kalem Müdür Yardımcısı" Yusuf Yerkel yeni görevine başladı.
Yusuf Yerkel'in görevi ne?
Yeni Ticaret Ataşesi Yusuf Yerkel, Türkiye'ye Hessen Eyaleti'nden yapılan ticareti yönlendirecek, yatırımlara yöne verecek ve gümrük işlemlerine bakacak.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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