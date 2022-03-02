Siviller Rus askerine karşı barikat kurarak direniyor
Ukrayna'nın Energodar kentinde siviller, Rus askeri konvoyuna karşı anayolu barikat kurarak trafiğe kapattı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 02 Mart 2022 16:39
Ukrayna'da siviller, Rusya'nın saldırılarına karşı direnişini sürdürüyor.
Ukrayna'nın Energodar kentinde halk, Rus askeri konvoyunun kente girişine karşı anayola barikat kurdu.
Onlarca sivil, Rus ordusunun ilerleyişini engelleyebilmek için bekleyişini sürdürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız