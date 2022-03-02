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Haluk Levent'ten Ukrayna'nın konser davetine 'yeri Filistin olsun' yanıtı

Sanatçı Haluk Levent, Ukrayna Büyükelçiliği'nin kendisine Jamala ile ortak konser teklifinde bulunması üzerine "Kesinlikle. Seve seve. Hem Ukrayna halkı için söyleyelim hem de iki yüzlü batının unuttuğu Ortadoğu halkları için söyleyelim. Yeri de Filistin olmalı" cevabını verdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 02 Mart 2022 17:02
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Haluk Levent'ten Ukrayna'nın konser davetine 'yeri Filistin olsun' yanıtı

2016 yılında Eurovision şarkı yarışmasında birinci olan Kırım Türkü şarkıcı Jamala, Ukrayna'dan gelerek Türkiye'ye sığınmıştı. Ukrayna Büyükelçiliği, Haluk Levent'e Jamala ile ortak konser teklifinde bulunarak, "Eurovision 2016 birincisi Jamala, Rusya'nın sürdürdüğü savaştan dolayı iki çocuğuyla birlikte Türkiye'ye geldi. Ukrayna halkı için başlattığımız yardım kampanyamıza destek olmak adına bir konserde Jamala ile barış ve özgürlük şarkıları söylemek ister misiniz?" açıklaması yapılmıştı.

Sanatçı Haluk Levent'in cevabını sosyal medya hesabı üzerinden ekip arkadaşları duyurdu. Twitter'dan haberi duyuran ekip Levent'in şu ifadeleri kaydettiğini aktardı:

"Kesinlikle. Seve seve. Hem Ukrayna halkı için söyleyelim hem de iki yüzlü batının unuttuğu Ortadoğu halkları için söyleyelim. Yeri de Filistin olmalı. Şarkılar insan ayrımı yapmaz. Şarkılar sınır dinlemez. Bu konser bence çok güzel olur."

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