Rusya ilk kez açıkladı: 498 Rus askeri öldü

Soğuk ve kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Sıcaklık hissedilir derecede düştü daha da düşecek. Dondurucu soğuklara hazır olun! Öte yandan İstanbul dahil pek çok kentte kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen de yağış için uyarmıştı. İşte yurtta son durum...