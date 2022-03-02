Dört ilde Mart ayında eğitime kar engeli

Denizli'de kar yağışı nedeniyle tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından risk oluşturduğu belirtildi.

Bu yüzden kent genelinde tüm seviyedeki okullarda yüz yüze eğitime 3 Mart perşembe günü ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Isparta'da okullar tatil edildi

Isparta Valiliği, öğleden sonra etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

Isparta'da saat 15.00 sıralarında başlayan kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı merkezde 7, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı.

Belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Isparta Valiliği, ilk ve orta dereceli okullar, özel ana okulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar ve sürücü kurslarının perşembe günü için tatil edildiğini açıkladı.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamileler de 1 gün idari izinli sayılacak.

Sinop'ta taşımalı eğitime yarın ara verildi

Sinop'ta yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle tüm ilçelerde taşımalı eğitim yapılan okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yarın kar yağışının etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Yağış beklentisi nedeniyle tüm ilçelerde taşımalı eğitime 3 Mart perşembe günü ara verileceği vurgulanan açıklamada, vatandaşlardan buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı dikkati olmaları istendi.

Kavaklıdere ilçesinde okullara kar tatili

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası temel eğitim, orta eğitim ve yaygın eğitime bir gün ara verildi.

Kavaklıdere İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesine karşı 3 Mart Perşembe günü ilçemiz genelinde Temel Eğitim, Ortaöğretim ve Yaygın Eğitim Kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmesine; kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.