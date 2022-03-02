Türk markaları Rusya'da yüzde 50 kayıp yaşadı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası her iki bölgede faaliyet gösteren bine yakın mağazanın temsilcileri, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) tarafından gerçekleştirilen toplantı ile durum değerlendirmesi yaptı.

Toplantıda Ukrayna'da 267, Rusya'da ise 655 mağazası bulunan 25 markanın temsilcileri bölgede yaşanan sıcak gelişmeler ile ilgili bilgiler paylaştı. Ukrayna'da hali hazırda kapanmaların ardından kısmı olarak yağma yaşandığı belirtilirken, çalışanların ise güvenli bölgelere gittiği ifade edildi.

Ukrayna'da en fazla Colin's mağazaları bulunurken onu LC Waikiki ve English Home gibi markalar takip ediyor. Rusya'da ise 32 markanın 655 mağazası ve 2 bin 556 satış noktasında işler yüzde 50 düşmüş durumda.

Yaptırımlar kapsamında uluslararası ödeme sitemleri olan Mastercard ve Visa'nın Rus finans kuruluşları ile bağlantısını kesmesinin ardından Rusya'nın yerel ödeme sistemi olan Mir Kart kullanılmaya başlanmış. BMD Başkanı Sinan Öncel, SWIFT'e yönelik sorunun çözümünde ise şimdilik yolcu beraberi gibi çözümlerin konuşulduğu bilgisini verdi.

Öte yandan Rusya'da gerçekleşen devalüasyon nedeni ile fiyatlar da tırmanışa geçti. İndirim döneminde olan ülkede ani kur hareketliliğine bağlı olarak fiyat artışları yaşanırken, sık sık gerçekleşen sabotaj ihbarları nedeniyle AVM'lerin de yüzde 50 kapasite ile hizmet verdiği belirtildi.

YENER KARADENİZ