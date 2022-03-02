Meclis'te nükleer enerji mesaisi

AK Parti'nin 29 maddelik teklifi temel kanun olarak 2 bölüm halinde görüşülüyor.

Düzenleme, nükleer enerji alanında işletmecilerin ve devletin sorumluluklarına ilişkin yasal çerçeve çiziyor. Buna göre Nükleer Düzenleme Kurumu'ndan yetki almadan faaliyet yürütülemeyecek.

Türkiye'nin egemenlik alanı dışında yürütülen bir faaliyet sırasında ortaya çıkan radyoaktif atıklar, Türkiye sınırları içine sokulamayacak.

Yetkisiz ve lisanssız nükleer faaliyet yürütenlere 1 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile 136 milyon liraya kadar para cezası verilebilecek.