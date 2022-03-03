YÖK, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım yönetmeliğinde düzenleme yaptı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 9 Kasım 2018 tarihinden bu yana uygulanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te düzenleme yaptı.

İlgili yönetmelikle birlikte şu değişiklikler hayata geçmiştir:

-Araştırma görevlisi kadrolarıyla ilgili 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesine eklenen yaş sınırı yönetmeliğe de işlenmiştir.

-Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek bazı alanlarda ve belirlenecek bu alanlarda sınırlı sayıda kişi olmak üzere uygulamalı dersleri vermek amacıyla öğretim görevlisi alınabilecektir. Bu kişiler ALES'ten muaf olmakla birlikte ilgililerin atanacağı programa ilişkin en az dört yıl mesleki tecrübesinin bulunması şart olarak aranacaktır.

Örneğin, Otomotiv ön lisans programının uygulamalı derslerini vermek üzere özel sektörde en az dört yıl bu alanda çalışmış kişiler ALES ve yabancı dil şartı olmaksızın öğretim görevlisi kadro ilanlarına başvurabilecektir.

-Araştırma üniversitelerinin öncelikli alan araştırma görevlisi alımlarında yapılan SÖZLÜ sınav şartı kaldırılarak, alımların YAZILI usulle yapılmasına karar verilmiştir.