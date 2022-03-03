Açık alanda maske zorunluluğu kalktı; vatandaşlardan ilk yorum

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli İstanbullular; Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulu'nca alınan yeni kararlara göre; açık havada maske takma zorunluluğu kalktı. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kurallarına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak şart değil. Yeni dönemde: HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşlarda HES kodu uygulaması yapılmayacak. Hastalık belirtisi olmayanlardan test istenmeyecek. Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıflar kapatılmayacak, pozitif öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek" sözlerine yer verdi.

ÜSKÜDAR'DA SON DURUM

Öte yandan açıklamaların ardından kimi vatandaşlar karardan memnun olduklarını söylerken kimi vatandaşlar ise maske takmaya devam edeceklerini belirtti. Üsküdar Meydanı'nda yürüyen bir kişi, "İyi oldu bir yandan. Çünkü insanlar sıkılmıştı. İnsanlar iki yıldan sonra da bir bağışıklık kazanıyor biliyorsunuz. Ne kadar doğrudur ne kadar yanlıştır bilinmez ama. Herkesin üzerinde belli bir yük vardı. Kapalı alanlarda ve toplu taşımada devam etmesi bizim açımızdan bir artı. Açık alanlarda, kafelerde keza artık kalkması iyi oldu" dedi.

Başka bir vatandaş ise, "Bir şeyler gördüm ama daha okumadım henüz yazıları. Ama ben takmayı tercih edeceğim kendimi korumak için" diye konuştu.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE MASKE KARARINA ÇABUK UYUM SAĞLANDI

İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi müdavimleri alınan yeni kararlara çabuk uyum sağladı. Açık havada maske takma zorunluluğunun kaldırılmasıyla birlikte birçok vatandaş caddede maskesini çıkararak dolaşmaya başladı.

Bilim Kurulu tarafından alınan karardan memnun olduğunu söyleyen Burhan Yıldırım, "Bugüne kadar maskeden sıkıldık zaten, yeter. İş yerlerinde de maskeden çok sıkılıyoruz. İş yerinde o kadar yoruluyoruz ki, maske yüzünden yüzümüz ter için kalıyor. İyi ki da maske zorunluluğu kalkmış. Açıklamaları da güzel olmuş, zaten kimse takmıyordu" dedi.

İstiklal Caddesi'nde gezintiye çıkanların çoğu, zorunluluğun kalkmasıyla birlikte maskelerini çıkarmayı tercih ederken, alınan karardan henüz haberi olmayanlar ile tedbiri elden bırakmak istemeyenler maske takmaya devam etti.