'Çakarlarımı yaktım' diyen kadına polis cezasını kesti
İstanbul'da çakar taktığı otomobille ilerleyen kadın çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen sivil trafik ekipleri kimliğini tespit ettikleri kadına ceza yazıp otomobildeki çakarı söktü.
Eklenme : 03 Mart 2022 09:00
İstanbul'da çakar taktığı otomobille ilerleyen kadın çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen sivil trafik ekipleri kimliğini tespit ettikleri kadına ceza yazıp otomobildeki çakarı söktü.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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