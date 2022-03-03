Survivor'da Fatih Sultan Mehmet sorusu gündem oldu
Survivor All Star'ın Tahmin Oyununda 'Fatih Sultan Mehmet Kim?' Sorusuna Sercan'ın 'Köprü' Cevabı Sosyal Medya da gündem Oldu.
Eklenme : 03 Mart 2022 09:17
Survivor All Star'ın Tahmin Oyununda 'Fatih Sultan Mehmet Kim?' Sorusuna Sercan'ın 'Köprü' Cevabı Gündem Oldu
Survivor All Star'da takımlar bu akşam yayınlanan bölümde tahmin oyunu oynadı. Aşkım ve Sercan'ın yer aldığı sayı oyununda Aşkım'ın 'Fatih Sultan Mehmet ne?' sorusuna Sercan'ın 'köprü' cevabı vermesi sosyal medyada gündem oldu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız