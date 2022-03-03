Enflasyon açıklandı... Memurların aldığı zam eridi
Enflasyon Ocak ayında yüzde 4,81 çıktı. Memurlar için ikinci aydan yüzde 8,94 enflasyon farkı oluştu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 03 Mart 2022 10:08
2022 yılının ilk yarısı için memurlar yüzde 2,5 ek zam ile birlikte toplamda yüzde 7,5 zam almıştı.
MEMURLARIN ALDIĞI ZAM ERİDİ
Enflasyon Ocak ayında yüzde 11,10, Şubat ayında da yüzde 4,81 çıktı. Memurlar için ikinci aydan yüzde 8,94 enflasyon farkı oluştu. Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak rakamlarla beraber memurların alacağı enflasyon farkı da netleşmiş olacak.
Memurlar 2021'in 2. yarısında yüzde 22,47 enflasyon farkı almıştı.Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız