Şubatta fiyatı en fazla artan karnabahar, en çok düşen çocuk kazağı oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, karnabahardaki fiyat artışını yüzde 79,11 ile kabak, yüzde 53,51 ile domates, yüzde 53,06 ile maydanoz izledi.

Şubatta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 49,01 ile kıvırcık, yüzde 48,90 ile dolmalık biber, yüzde 41,84 ile salatalık, yüzde 40,26 ile ıspanak, yüzde 39,99 ile nane, yüzde 38,64 ile sivri biber ve yüzde 31,35 ile beyaz lahana yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 10,53 ile çocuk kazağında oldu. Bunu yüzde 7,39 ile çocuk botu, yüzde 6,39 ile kadın sweatshirtü, yüzde 6,28 ile kadın hırkası, yüzde 6,03 ile kaban anorak (çocuk için) takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, şubatta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Karnabahar 88,51 Kabak 79,11 Domates 53,51 Maydanoz 53,06 Kıvırcık 49,01 Dolmalık Biber 48,90 Salatalık 41,84 Ispanak 40,26 Nane 39,99 Sivri Biber 38,64 Beyaz Lahana 31,35 Nar 28,85 Patlıcan 24,22 Muz 21,93 Limon 20,83 İlaçlar 16,40 Gofret 12,73 Tuvalet Kağıdı 12,71 Şehirler arası Otobüs Ücreti 12,14 Motorin 12,03

Şubatta fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle: