'Aşağılayıcı ifade' paylaşan öğretmenin sözleşmesi askıya alınacak

Bulanık ilçesinde görevli kadın öğretmen H.D. hakkında, sosyal medya hesabında öğrencileriyle ilgili aşağılayıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

İlçede öğretmen H.D'nin sosyal medya hesabında eğitim verdiği öğrencileriyle ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle Bulanık Cumhuriyet Başsavcılığı, öğretmen hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma açtı.

Valilik de dün yaptığı açıklamada, sözleşmeli statüsünde olan söz konusu öğretmenin tedbiren sözleşmesinin askıya alınmasına yönelik işleme başlandığını duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

Muş'un Bulanık İlçesi'nde öğretmenlik yapan H.D. sosyal medyadan, "Ben tertemiz çocuklarla ders yapmak istiyorum. Doğu'da temizlik nedir bilmeyen çocuklar içerisinde hastalıklar içerisinde boğuşmak istemiyorum. Öğretmene değer verilmeyen bir ülkede öğretmen olduğu için çok pişmanın. Dört sene bu hataya mahkum edilmek istemiyorum" diye yazdı.

Paylaşımı sildi

Öğretmenin bu paylaşımı başta öğretmenler olmak üzere sosyal medyada tepkiye neden oldu. Gelen tepkiler üzerine öğretmen H.D. söz konusu paylaşımı sildi.

'Yanlış yaptığımızda karşılığını görürüz'

HalkTV'de yer alan habere göre konuya ilişkin Muş İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kılıç, "Bizler devlet memuruyuz ve bir yanlış yaptığımızda karşılığını görürüz. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. Gerekli tahkikat yapılıyor. Daha sonra karar verilecektir" dedi.