YÖK'ten norm kadro işlemlerine rahatlık getirecek düzenleme!

Bilindiği üzere, 2 Kasım 2018 tarihinden bu yana devlet yükseköğretim kurumlarının akademik kadro süreçlerinde norm kadro işlemleri uygulanmaktadır. Buna göre, öğrenci alımı yapılan her program için bir asgari kadro sayısı belirlenmekte, ilgili Yönetmelikte yer alan kurallara göre bölümlerin norm kadro sayıları tespit edilmektedir.

Yönetmeliğin yayımından bu yana iki kez değişim yapıldıktan sonra üçüncü değişiklik düzenlemesi 3 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

İlgili yönetmelikle birlikte şu değişiklikler hayata geçmiştir:

-Üniversitelerde norm kadro planlamalarının ilgili akademik kurulların görüşleri alınarak Rektör tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

-Bir sonraki yıl üniversitenin ihtiyaç duyduğu kadroları ilan etmesine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır.

-Üniversitelerde asgari kadro sayısını aşan atamalarda uygulanan 2/3 unvan kuralı esnetilerek 3/4 seviyesine getirilmiştir. Bununla birlikte, eski 2/3 yeni 3/4 kuralının araştırma üniversitelerinde uygulanmamasına karar verilmiştir.

-Asgari kadro sayısı dışındaki kadroların kullanımında ilgili birim ve üniversite yönetim kurulunun görüşü alınarak Rektör tarafından kullanılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

-Cumhurbaşkanı Kararıyla belirlenen atama izin sayılarının dağılımında da benzer şekilde ilgili birim ve üniversite yönetim kurulunun görüşü alınarak Rektör tarafından yapılması düzenlenmiştir.