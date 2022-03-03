Doçentlik başvuru ücreti yüzde 49 artırıldı
Doçentlik başvuru ücreti 1.342 TL oldu.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 03 Mart 2022 13:03
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, elektronik bir sistem üzerinden yürüttüğü başvuru süreci için aday başı aldığı başvuru ücretini 900 TL'den 1342 TL'ye yükseltti!
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından 2021 Eylül dönemi itibarıyla doçentlik başvurularında 900 TL istendiğini sizlerle paylaşmıştık.
Bu defa, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 2022 Mart dönemi itibarıyla yeni başvuru döneminde ücreti 1342 TL'ye yükseltmiştir.
Üniversitelerarası Kurulun başvuru ücreti almasını yanlış bulmamakla birlikte,
yalnızca "Doçentlik Bilgi Sistemi" başvuru sistemiyle yönettiği bu
işlemlerde her başvuru dönemi artacak şekilde bir ücret politikası izlemesini
doğru bulmadığımızı şimdiden ifade etmek isteriz.