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Bakan Soylu: Müzik yasağının kaldırılması konusunu değerlendireceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Memur-Sen AKUT Ekibinin Tanıtım ve Akreditasyon Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Yarın tüm Türkiye'de, okullarda kıymetli bir tatbikatımız var. İnşallah yarın 81 ilde vali, kaymakam, il eğitim müdürlerimizle ve öğrencilerle bir tatbikat yapacağız." dedi. Bakan Soylu, saat 24.00'ten sonra müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kültür Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızla konuyu değerlendireceğiz." dedi

Kaynak : DHA
Eklenme : 03 Mart 2022 13:21
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Bakan Soylu: Müzik yasağının kaldırılması konusunu değerlendireceğiz

Biz sorumlulukları olan milletimiz. Afganistan'a 3. iyilik trenimiz gidiyor. 0-2 yaş grubunda Lübnan'daki çocuklar sütten uzaklar. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu duyunca 'Süleyman Bey bunu hemen çözmemiz lazım" dedi. Lübnan'daki 0-2 yaş grubundaki çocukların süt ihtiyacını ülkemiz karşılayacak. Bangladeş'e de gittik, oradaki manzarayı görmeniz lazım. İdlib'den, Cerablus'a, Filistin'e kadar her tarafla buluşmaya çalışan bir milletin evlatlarıyız. Dünyada en çok yardım yapan ülkeyiz. İdlib'deki her ev bir güneştir, dünyayı aydınlatan. İnşallah yaşarsak sağsak bayramda orada olmak nasip olur.

"DÖRT DÖRTLÜK BİR TATBİKAT YAPTIK"

Pazar günü de Erzurum'daydık. Orada çığ tatbikatı yaptık. İnşallah bundan sonraki tatbikatlarda da bir arada oluruz. İzlerken keyif aldığımız, dört dörtlük bir tatbikat yaptık. Aman Allah'ım, gurur duyabileceğimiz bir tatbikat yaptılar. İnşallah gerçeğine gerek olmaz. Hazırlıklı olmak elbette ki gerekli. 2022 yılını tatbikat yılı olarak ilan etmiştik. Daha çok can kurtarmak, daha çok yaraya merhem olmak.

"YARIN TÜM OKULLARDA TATBİKATIMIZ OLACAK"

Cuma günü, yarın tüm Türkiye'de tüm okullarda bir tatbikatımız var. Afet anlarında okullardan tahliye tatbikatımız var. Yarın tüm Türkiye'de tüm çocuklarımızı bir tatbikatla buluşturmuş olacağız. Önümüzdeki aylar içerisinde de bir Türkiye tatbikatı yapacağız. Biz bir afet bölgesiyiz, bunu hiçbir zaman unutmamalıyız.

Sizlerin de bildiği gibi 2021 yılını afet yönetimi eğitimi yılı ilan etmiştik. Eğitimler verdik. Hepimiz biliyoruz ki teorik eğitimi, pratikle birleştirmek önemli. Bu nedenle 2022 yılında tatbikat yılı ilan ettik.

Son 2 yılda karşılaştığımız afetlerdeki başarılarımızda bu bakış açısının öneminin olduğunu biliyoruz. 2021 yılının 3-4 ayını afetlerle geçirdik. Risk sadece terör değil, afetler de bir risk.

Biz bizden önce sivil toplum örgütlerinin orada olduğunu görüyoruz. Bundan daha güzel bir şey yok. Eskiden laf şuydu: Nerede bu devlet? Oysa bugün 'Allah, Devletimize zeval vermesin' sözüyle karşılaşıyoruz.

Yıllarca Sayın Cumhurbaşkanımız bir söz ortaya koydu. Ama bugün Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla, "Dünya beşten büyüktür" lafıyla Erdoğan'ın dünyayı uyandırmaya çalıştığını görüyoruz. İnsanların savaş karşısında nasıl bir duruma düştüğünü tüm dünya görüyor. Suriye'de, Filistin'de bunlarla karşıya kalacaksınız, -mış gibi yapacaksınız. Şimdi de vicdanınızı harekete geçirmekte böyle zorlanırsınız.

"BİZ SEYİRCİ KALMADIK"

Bize şunu söylediler: Küresel zengin ülkelere tabi olun. Olsaydık ABD'ye tabi, Irak'ta ezilen insanlara sırtımızı dönerdik. Ama biz bunu yapmadık. Seyirci kalmadık. İnancımızın tüm değerlerine sahip çıktık. Biz aslımızı, dinimizi, komşumuzu unutmadık. Bunları söylerken, Türkiye'nin ortaya koyduğu modeli kimsenin unutmamasını istiyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu çizgi ve çerçeve orta ölçekli ülkelere rol model olmuştur.

Bugün elbette ki Batı'nın Ukrayna yanında olmalı ancak biz çifte standardı unutmuyoruz. Suriye'yi unutmuyoruz.

Dünyaya söyleyecek çok sözümüz var, anlatacaklarımız var.

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GECE 12'DEN SONRA MÜZİK YASAĞI

(Saat 24.00'ten sonra müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin) Kültür Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızla konuyu değerlendireceğiz.

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