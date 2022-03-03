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CHP heyeti Gülistan Doku'nun kaybolması olayına ilişkin rapor hazırlayacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca: Genel Başkan'ımız Gülistan Doku'nun ailesinin iddiaları ve yaklaşık 800 gündür yapılan hukuki süreç çalışmaları hakkında inceleme yapılması, yetkililerden alınacak bilgiler doğrultusunda hazırlanacak kendisine sunularak kamuoyuna paylaşılmasını istedi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Mart 2022 13:34
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CHP heyeti Gülistan Doku'nun kaybolması olayına ilişkin rapor hazırlayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirdiği heyet, 21 yaşındaki Gülistan Doku'nun Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolmasına ilişkin rapor hazırlayacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, kayıp Doku ile ilgili çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente geldi. Partinin Moğultay Mahallesi'ndeki İl Başkanlığı binasında partililerle bir araya gelen heyet, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ve CHP İl Başkanı Ali Mustafa Çelik ile görüştü.

Gülizar Biçer Karaca, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık 800 gündür kayıp olan Gülistan Doku'nun akıbeti hakkında herhangi bir gelişme sağlanamadığını söyledi. Doku'nun ailesinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Meclisteki makamında ziyaret ettiğini hatırlatan Karaca, şöyle konuştu:

"Aile, görüşmede Genel Başkan'ımıza iddialarını ve şüphelerini iletti. Genel Başkan'ımız Gülistan Doku'nun ailesinin iddiaları ve yaklaşık 800 gündür yapılan hukuki süreç çalışmaları hakkında inceleme yapılması, yetkililerden alınacak bilgiler doğrultusunda hazırlanacak kendisine sunularak kamuoyuna paylaşılmasını istedi.

Bu olaya dahil olabileceği ya da bu olayla ilgili bilgisi olabilecek her kişiyle görüşme yaparak aynı zamanda soruşturma dosyasını da inceleyerek durumun akıbetini ve Gülistan Doku hakkındaki ailesinin iddialarını ve şüphelerini açığa çıkarmayı umut ediyoruz. Biz hem Doku'nun son görüldüğü iddia edilen köprüyü inceleyeceğiz hem de yer incelemesi yapacağız ve tüm ilgili kişilerin görüş ve düşüncelerini alacağız."

Gülizar Biçer Karaca ve beraberindekilerden oluşan heyet, daha sonra kayıp Doku'nun soruşturma dosyasıyla ilgili bilgi almak için Tunceli Baro Başkanı Kenan Çetin'i ziyaret etti.

- Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu. Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, arama çalışması başlatmıştı. Baraj gölünde arama yapan ekiplerce 187 gün su altı ve üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine aramalara son verilmişti.

Ailenin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılmasına karar verilerek su altı arama çalışmalarına 6 Ağustos 2020'de 17 ekiple yeniden başlanmış ve 13 gün süren yoğun çalışmalardan da sonuç alınamaması üzerine aramalar 18 Ağustos 2020'de tamamlanmıştı.

Gülistan Doku'nun bulunması için 15 Ekim 2020'de yeniden başlatılan arama çalışmaları ise tüm çabalara rağmen genç kıza ulaşılamaması üzerine bir süre önce tamamlanmıştı.

Soruşturmayı yürüten Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Doku'nun soruşturma dosyası kapsamında Erzincan, Bingöl, Elazığ ve Erzurum gibi çevre illerin cumhuriyet savcılıkları ve kolluk birimlerine talimat yazısı göndermişti. Başsavcılık, söz konusu talimat yazısında, soruşturmaya esas olarak, 5 Ocak 2020'den itibaren savcılıklar ve kolluk birimlerinden kimliği tespit edilemeyen buluntu kadın cesedi ile ilgili soruşturma kaydı ve müracaatın bulunup bulunmadığına ilişkin evrakları talep etmişti.

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