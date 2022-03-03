Fatih Portakal'dan erken seçim iddiası! Erdoğan-Bahçeli zirvesinden çıkarsa şaşırmayın

Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesi ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Portakal, iki liderin görüşmesinden erken seçim kararı çıkabileceğini öne sürdü.

Erken seçim kararı çıkarsa hiç şaşırmam!

İkilinin erken seçim kararı için bir araya gelebileceğini iddia eden Portakal; "Erken seçim kararı çıkarsa hiç şaşmam! Durum ortada zamanında bir seçim #cumhur için berbat sonuç demek." ifadelerini kullandı.