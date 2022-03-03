Kamyonetin çarptığı liseli Ömer kurtarılamadı

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

TUİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti.