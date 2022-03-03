Rus bombaları iki okul ve eve isabet etti: 9 ölü
Rusya'nın Çernihiv kentine düzenlediği hava saldırılarında bombaların iki okul ve eve isabet etmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 03 Mart 2022 16:45
Rusya ordusunun Ukrayna'nın Çernihiv kentinde yerleşim yerine düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Rusya, Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernihiv kentinde yerleşim yerine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda iki okul ve ev bombaların hedefi oldu. Çernihiv Valisi Viacheslav Chaus, yaptığı açıklamada Rusya'nın Çernihiv'e yönelik saldırılarında 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız