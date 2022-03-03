Zelenskiy: Dünya bizim için çok geç kaldı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Belarus-Polonya sınırında yer alan Brest kentinde ikinci tur müzakereleri yapılırken, dünyaya seslendi. Zelenski, "Dünya bize yardım için çok geç kaldı. Rusya'nın ordusu bizden beş kat daha güçlü. Biz yenilirsek, Ruslar ileride Berlin duvarına kadar gideceklerdir" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy açıklama yapıyor.
Zelenksiy'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
- Rus ordusu bizden 5 kat daha güçlü.
- Vatanımı savunmalıyım. Biz bugün tarihimizi, ailemizi, kültürümüzü savunmalıyız.
- Şu an başkan olmasam da sivil savunmada olurdum.
- Ben her kaybolan insan için vicdan azabı çekiyorum, acı çekiyorum. Her bir insan için korkuyorum. İlerideki nesillerimiz için neler bırakacağımı düşünmek zorundayım.
- (Rus annelere) Anneler, lütfen gelin çocuklarınızı alın. Gencecik insanların yeri morglar olmamalı.
- Hava sahasının tamamen kapatılmasını istiyorum çünkü sadece Rusya'dan değil Belarus'tan da füzeler atılıyor, İskender füzesi atılıyor.
- Biz Sovyet döneminden kalma uçaklar bulduk. Onlarla mı uçacağız? Biz bugün kendi devletimizi Rusya'dan koruyoruz.
- Yaptırımlar daha önce başlamalıydı.
- Bütün dünya, Ukrayna konusunda çok geç kaldı. Bunu kendi halkları da söylüyor. Ülkelerdeki protestoları görüyorsunuz.
- (Dünya liderleri) Şu an bana arkadaş gibi oldular. Şu an diplomasi kurallarını bir kenara bırakarak WhatsApp'tan bile onlarla görüşebiliyorum.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız