Zelenskiy: Dünya bizim için çok geç kaldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy açıklama yapıyor.

Zelenksiy'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- Rus ordusu bizden 5 kat daha güçlü.

- Vatanımı savunmalıyım. Biz bugün tarihimizi, ailemizi, kültürümüzü savunmalıyız.

- Şu an başkan olmasam da sivil savunmada olurdum.

- Ben her kaybolan insan için vicdan azabı çekiyorum, acı çekiyorum. Her bir insan için korkuyorum. İlerideki nesillerimiz için neler bırakacağımı düşünmek zorundayım.

- (Rus annelere) Anneler, lütfen gelin çocuklarınızı alın. Gencecik insanların yeri morglar olmamalı.

- Hava sahasının tamamen kapatılmasını istiyorum çünkü sadece Rusya'dan değil Belarus'tan da füzeler atılıyor, İskender füzesi atılıyor.

- Biz Sovyet döneminden kalma uçaklar bulduk. Onlarla mı uçacağız? Biz bugün kendi devletimizi Rusya'dan koruyoruz.

- Yaptırımlar daha önce başlamalıydı.

- Bütün dünya, Ukrayna konusunda çok geç kaldı. Bunu kendi halkları da söylüyor. Ülkelerdeki protestoları görüyorsunuz.

- (Dünya liderleri) Şu an bana arkadaş gibi oldular. Şu an diplomasi kurallarını bir kenara bırakarak WhatsApp'tan bile onlarla görüşebiliyorum.