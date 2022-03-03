Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurdukları ittifakın istikameti belirsizliktir

Ukrayna ile Rusya sivillerin tahliyesi konusunda anlaştı
Ukrayna ile Rusya sivillerin tahliyesi konusunda anlaştı
İki ilde kar nedeniyle yarın da eğitim yapılmayacak
İki ilde kar nedeniyle yarın da eğitim yapılmayacak
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Şubatta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Şubatta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Diyanet Akademisi kurulması teklifi Komisyon'da kabul edildi
Diyanet Akademisi kurulması teklifi Komisyon'da kabul edildi
Benzin ve motorine iki günde ikinci zam
Benzin ve motorine iki günde ikinci zam
Elazığ'da hastaneye sevk edilen öğrenci sayısı 82'ye yükseldi
Elazığ'da hastaneye sevk edilen öğrenci sayısı 82'ye yükseldi
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi açıklaması
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi açıklaması
Bakan Özer: Öğretmen ataması yapacağız
Bakan Özer: Öğretmen ataması yapacağız
'Artık herhangi bir sınıfa da ara vermeden yüz yüze eğitime devam edeceğiz'
'Artık herhangi bir sınıfa da ara vermeden yüz yüze eğitime devam edeceğiz'
2022-YÖKDİL/1 giriş belgeleri erişime açıldı
2022-YÖKDİL/1 giriş belgeleri erişime açıldı
Vatandaşların önemli bölümü açık havada maske takmayı sürdürdü
Vatandaşların önemli bölümü açık havada maske takmayı sürdürdü
Bakan Soylu: Müzik yasağının kaldırılması konusunu değerlendireceğiz
Bakan Soylu: Müzik yasağının kaldırılması konusunu değerlendireceğiz
Doçentlik başvuru ücreti yüzde 49 artırıldı
Doçentlik başvuru ücreti yüzde 49 artırıldı
Isparta'da elektrik kesintileri devam ediyor, Valilik açıklama yaptı
Isparta'da elektrik kesintileri devam ediyor, Valilik açıklama yaptı
Erdoğan talimat verdi: Muayene süreleri düzenlenecek
Erdoğan talimat verdi: Muayene süreleri düzenlenecek
Yüzde 233 zam geldi! Otobüsler dolmuyor
Yüzde 233 zam geldi! Otobüsler dolmuyor
'Aşağılayıcı ifade' paylaşan öğretmenin sözleşmesi askıya alınacak
'Aşağılayıcı ifade' paylaşan öğretmenin sözleşmesi askıya alınacak
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
2022 ALES/1 sınavına başvuru için son gün
2022 ALES/1 sınavına başvuru için son gün
Yargıtay 'ankesörü' yeterli delil sayınca 26 bin FETÖ şüphelisine operasyon yapıldı
Yargıtay 'ankesörü' yeterli delil sayınca 26 bin FETÖ şüphelisine operasyon yapıldı
12 ilde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime kar engeli
12 ilde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime kar engeli
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bir haftada yaklaşık 9 bin Rus öldürüldü
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bir haftada yaklaşık 9 bin Rus öldürüldü
Başkentte kar yağışı sabaha kadar etkili oldu
Başkentte kar yağışı sabaha kadar etkili oldu
Ulaşıma kar engeli! Bu illere gidecek sürücüler dikkat
Ulaşıma kar engeli! Bu illere gidecek sürücüler dikkat
Rektör yalnızlıktan şikayet eden öğrenciyi makamında ağırladı
Rektör yalnızlıktan şikayet eden öğrenciyi makamında ağırladı
Türk markaları Rusya'da yüzde 50 kayıp yaşadı
Türk markaları Rusya'da yüzde 50 kayıp yaşadı
Rekabet Kurulu'ndan iki ildeki özel sağlık kuruluşlarına ceza
Rekabet Kurulu'ndan iki ildeki özel sağlık kuruluşlarına ceza
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
POMEM mülakat yerleri ve tarihleri belli oldu
POMEM mülakat yerleri ve tarihleri belli oldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurdukları ittifakın istikameti belirsizliktir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gezi olaylarıyla, 17-25 emniyet yargı girişimleriyle, çukur eylemleriyle sınırlarımıza yığılan terör örgütleriyle, 15 Temmuz'la, ekonomik tuzaklarla başaramadıklarını 28 Şubat ittifakı projesi ile elde edemezler, edemeyecekler" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 03 Mart 2022 19:46
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurdukları ittifakın istikameti belirsizliktir

ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 muhalefet partisinin bir araya gelerek açıkladıkları mutabakat metnini eleştirdi, kurulan ittifakın istikametinin belirsiz, sergilenen birlikteliğin sakat, hazırladıkları programın ise vizyondan yoksun olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin artık bu virüs siyasetiyle yönetilemeyeceğini herkes görecek"

6 muhalefet partisinin bir araya gelerek kurdukları ittifakı eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gezi olaylarıyla, 17-25 emniyet yargı girişimleriyle, çukur eylemleriyle sınırlarımıza yığılan terör örgütleriyle, 15 Temmuz'la, ekonomik tuzaklarla başaramadıklarını 28 Şubat ittifakı projesi ile elde edemezler, edemeyecekler. Türkiye'nin artık bu virüs siyasetiyle, bu uzaktan kumanda siyasetiyle yönetilemeyecek, istikamet verilemeyecek bir ülke olduğunu dost düşman herkes bir kez daha görecektir" diye konuştu.

Hayatının hiçbir döneminde siyasette rekabetten kaçınmadığını kaydeden Erdoğan, "Hatta rekabeti siyasette rekabeti bereketli bir yol olarak gördük. Peki, siyasette rekabet nasıl olur? Siyasette rekabet yapılanın üzerine daha fazla nasıl konulacağı hususunda olur. Yapılan her şeyi kötülemenin adı siyasi rekabet değil, köksüzlük özlemini dışa vurmaktır. Köksüz bir ağaç kuruyup yıkılmaya mahkumdur. Biz devletimizin binlerce yıllık tarihine, medeniyetimizin binlerce yıllık tarihine bunun için dört elle sarılıyoruz. Böyle yapmayıp da deseler ki, 'bunlar şu kadar okul, hastane, yol, köprü, spor tesisi, konut yaptılar, biz daha fazlasını yapacağız.' Bu altılıdan böyle bir şey duydunuz mu? Diyemezler. Deseler ki, 'bunlar milli geliri 3 katına çıkarttı, biz 5 katına çıkartacağız, bunlar ihracatta 225 milyar doları geçti, biz 300 milyar doları geçeceğiz, bunlar ülkeyi yılda ortalama yüzde 5 büyüttü, biz yılda 6 büyüteceğiz, bunlar istihdamı 30 milyona çıkarttı, biz 35 milyona çıkartacağı' eyvallah. Deseler ki, 'bunlar terör örgütlerinin başını inlerinde ezdi, ordumuzu güçlendirdi, ülkede mal ve can güvenliğini sağladı, biz daha iyisini yapacağı' eyvallah. Deseler ki, 'bunlar Türkiye'yi bölgesel güç olma konusunda buraya kadar getirdi, biz daha ileriye götüreceğiz' eyvallah. Ama bunlar diyor ki, 'biz AK Parti'nin yaptığı her eseri yıkacağız, her hizmeti ortadan kaldıracağız, ülkeye kazandırdığı her şeyden vazgeçeceğiz.' Bunlarda utanma yok. Şimdi 18 Mart Çanakkale Köprüsü ile ilgili adımı atıyoruz. Ellerinden gelse 'bu köprüyü yıkacağız' derler. Üçüncü köprüyü yaptık İstanbul Boğazı'nda, bana dediler, bu CHP zihniyetinin mensupları bana dedi, dedim ki, sıkar. Bu millet sizi gömer, neyi yıkıyorsun. Boğaz'ın altından Marmaray'ı geçirdik, ne oldu, kullanıyorlar. Avrasya Tüneli'ni geçirdik, tıpış tıpış oradan da geçiyorlar. Osman Gazi Köprüsü'nü yaptık, Bay Kemal buradan herhalde İzmir'e gidiyordur. Biz kıskanmadık, varsın geçsinler. Biz 'at denize balık bilmezse halik bilir' diye yola devam ediyoruz. Türkiye'nin hazine değerinde yıllarını kavgayla, polemikle, gerilimle, yap-bozla, kısır hesaplarla geçirenler aradan geçen bunca zamana rağmen maalesef bir arpa boyu yol alamadılar. İnşallah 2023 seçimleri ülkemizde bu çalışmadan, üretmeden, proje ve program geliştirmeden, yalanla, iftira ile siyaset yapan partilerin ve kadroların devrinin sona ereceği yıl alacaktır" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu güne kadar kendi partileri içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, yolsuzluk, ahlaksızlık skandallarının üstünü ısrarla örtenlerin Allah göstermesin yarın ülke yönetimine gelmeleri halinde hangi azgınlıkları sergileyeceklerini düşünmek bile istemiyoruz. AK Parti kadroları eser ve hizmet siyasetinin kesintisiz sürmesini devam ettirme yanında işte böyle bir veballe de karşı karşıyadır" açıklamasında bulunarak, Türkiye'yi 2023 sınamasından da alınlarının akıyla çıkartacaklarını belirtti.

"Hazırladıkları geriye dönüş, yeni bir şey yok"

Türkiye'nin siyasetiyle, ekonomisiyle, askeri gücüyle, sosyal yapısıyla güçlü olmak, güçlü kalmak mecburiyetinde olan bir ülke olduğunun altını çizen Erdoğan, "Etrafımızda yaşananlara akıl ve vicdan penceresinden bakan herkes bu hakikati görecektir, kabul edecektir. Bölgemizde hiçbir hadisenin, hiçbir gelişmenin, hiçbir krizin Türkiye'den bağımsız olmadığı bir gerçektir. Geçmişte ülkemizi zayıf siyasi yönetimlerin yol açtığı boşlukları kullanarak diledikleri gibi yönlendirenler, bizim dönemimizde bunu yapamadılar. Bilhassa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte artık bu yol tamamen kapanmıştır. Alt yapısı, ekonomisi ve askeri gücüyle zayıf devlet yapısına sahip ülkeleri renklere boyadıkları sözde devrimlerle yerle yeksan edenler, ülkesi ve milleti ile bütünleşmiş Türkiye'de hep hüsrana uğradılar. Buna rağmen arayışlarını hala sürdürüyorlar. Hakikatler ortada olmasına rağmen iktidar yolunu milli irade yerine proje ittifaklarda arayanlar maalesef bu karanlık senaryolara gönüllü figüranlık yapıyorlar. Biliyorsunuz geçtiğimiz yılın başında kendimiz yeni anayasa çalışması başlatmıştık. CHP başta olmak üzere muhalefet partilerinden metin hazırlamaları, tüm metinleri Meclis çatısı altında tartışmaya açma teklifinde bulunmuştuk. Aradan bir yıl geçti en küçük bir ses seda çıkmadı. Biz kendi taslağımızı hazırladık ve bekledik, şimdi bir şeyler hazırlamışlar, hazırladıkları geriye dönüş, yeni bir şey yok. 'Benim oğlum bina okur döner döner yine okur.' Sadece bu örnek bile tek başına muhalefetin ülkenin hiçbir hayati meselesinde ön alıcı politika geliştiremeyeceği, ortaya koyamayacağını göstermeye yeterlidir. Düşünün; Suriye krizi, Doğu Akdeniz, Libya, Ukrayna krizi çıkıyor, o ara bunlar kendi aralarında hangi sırayla yürüyeceğini, hangi sırayla oturacağının kavgasını verdiği için ülke perişan oluyor. Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Güney Asya'da bir kriz çıkıyor, o ara bunlar kimin önce konuşacağının müzakeresi ile meşgul oldukları için ülke perişan oluyor. Küresel gelişmeler veya ülkemize yönelik husumetler nedeniyle ekonomide, sanayide, turizmde bir sorun yaşanıyor, o ara bunlar kimin hangi istikametten geleceğinin tartışmasını bitiremedikleri için ülke perişan oluyor. Ülkemizin bir köşesinde sel, bir köşesinde yangın, bir köşesinde deprem felaketi yaşanıyor, o ara bunlar kimin ayağını önce atacağına, kimin elini önce sallayacağına karar veremedikleri için ülke perişan oluyor. Böyle bir yönetim anlayışı, böyle bir sistem tasarımı olur mu? Biz Türkiye'yi bu hastalıktan, bu çarpıklıktan kurtarmak için 20 yılımızı harcadık. Şimdi bunlar filmi geriye saldırıp 'yeniden eskiye dönelim' diyorlar. Yok öyle yağma. Milletimiz bu ülkenin demokratik sistemimizle ilgili hiçbir kazanımının heba edilmesine müsaade etmeyecektir. Kendi aralarındaki güvensizliği, kendi aralarındaki nefsi rekabeti, denge arayışını, demokrasi kılıfına büründürerek pazarlamaya kalkanların ipliğini pazara çıkartmak boynumuzun borcudur. Daha kendi aralarındaki sıralamanın içinden çıkamayanların ülkenin ve dünyanın meselelerini anlayabilmeleri, kavrayabilmeleri, çözüm üretebilmeleri ve en önemlisi hayata geçirmeleri mümkün değildir. Milletin önüne çıkardıkları programda kendilerinin ne istediklerine dair tek bir dişe dokunur teklif olmadığı gibi, pek çok temel meseleye dair herhangi bir temas dahi yoktur. Kurdukları ittifakın istikameti belirsizliktir, sergiledikleri birlikteliğin duruşu sakattır, hazırladıkları program vizyondan yoksundur. Tartışmaların odağına yerleştirdikleri cumhurbaşkanlığında daha 2023'deki adaylarının adını koyabilmiş değiller. Teklif ettikleri sistem ise cumhurbaşkanının seçim yöntemini bile ifade edemeyecek kadar pespaye bir çalışmadır. Netice itibariyle, Türkiye'nin geçtiğimiz 20 yıldaki her meselesini nasıl biz çözdüysek, bundan sonraki sorunlarının çözüm adresi de biziz. Şayet bu ülkede AK Parti ve Cumhur İttifakı yoksa eserin de, hizmetin de, çözümün de, dirayetli ve kararlı yönetimin de mümkün olamayacağını bizzat karşımızdaki fotoğrafın kendisi söylüyor. AK Parti teşkilatları olarak sizlere düşen görev; tüm bu hakikatleri milletimize anlatmak, her bir insanımızla aramızdaki gönül köprüsünü güçlendirmektir" ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Ak Partili Özkan: Benzin ve mazotta en düşük fiyat Türkiye'de
Ak Partili Özkan: Benzin ve mazotta en düşük fiyat Türkiye'de
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi açıklaması
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi açıklaması
Fatih Portakal'dan erken seçim iddiası! Erdoğan-Bahçeli zirvesinden çıkarsa şaşırmayın
Fatih Portakal'dan erken seçim iddiası! Erdoğan-Bahçeli zirvesinden çıkarsa şaşırmayın
Ali İhsan Yavuz: Seçimler 2023'te 18 Haziran'da olacak
Ali İhsan Yavuz: Seçimler 2023'te 18 Haziran'da olacak
TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu toplandı
İYİ Parti, Maden Yönetmeliği'ndeki değişikliğin iptalini istedi
İYİ Parti, Maden Yönetmeliği'ndeki değişikliğin iptalini istedi

Bu Habere Tepkiniz

Mevzuat hazırlama yönetmeliğinde neler değişti?

Mevzuat hazırlama yönetmeliğinde neler değişti?

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esaslar Yönetmeliği yeni hükümet sistemine uygun hale getirildi.
YÖK'ten norm kadro işlemlerine rahatlık getirecek düzenleme!

YÖK'ten norm kadro işlemlerine rahatlık getirecek düzenleme!

Yükseköğretim Kurulu, devlet yükseköğretim kurumlarının akademik kadro işlemlerinde uygulanan norm kadro süreçleriyle ilgili bazı iyileştirmeler yaptı!
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Gençlik ve Spor Bakanlığı mülakat sonuçlarını geciktiriyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı mülakat sonuçlarını geciktiriyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınav sonuçlarını bir ay geçmiş olmasına rağmen hale açıklamadı.
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personelin nakil sonuçlarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personelin nakil sonuçlarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği (eş durumu) mazeretine bağlı yer değişikliği sonuçlarını açıkladı.
Enflasyon açıklandı... Memurların aldığı zam eridi

Enflasyon açıklandı... Memurların aldığı zam eridi

Enflasyon Şubat ayında yüzde 4,81 çıktı. Memurlar için ikinci aydan yüzde 8,94 enflasyon farkı oluştu.
8 Eylül 1999 sonrası göreve başlayanların yıpranma payı durumu

8 Eylül 1999 sonrası göreve başlayanların yıpranma payı durumu

8 Eylül 1999 öncesi fiili çalışması olmayan, bu tarihten sonra göreve başlamış memurlarda yıpranma payının tamamı emeklilik yaş gruplarının öne alınmasını sağlamaz. Bu durumda bu tarihten önce görevde olanlarla aynı uygulama yapılmadığından, avantaj sağlamaz.
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

TUİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti.
YÖK, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım yönetmeliğinde düzenleme yaptı!

YÖK, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım yönetmeliğinde düzenleme yaptı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım yönetmeliğinde düzenleme yaptı!
İdari izindeki memur yurtdışı seyahati yapabilir mi?

İdari izindeki memur yurtdışı seyahati yapabilir mi?

2021/13 sayılı Genelge kapsamında idari izinli sayılan personelin amirlerince uygun bulunması halinde görev mahallini terk edebileceklerini, bu kapsamda yurtdışına da seyahat edebileceklerini değerlendirmekteyiz.
Açık havada maske takma ve HES kodu zorunluluğu kalktı

Açık havada maske takma ve HES kodu zorunluluğu kalktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada; "Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz." dedi.
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memur alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Köy okulunun maskotu 'Tonton' hiçbir dersi kaçırmıyor

Köy okulunun maskotu 'Tonton' hiçbir dersi kaçırmıyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğretmen ve öğrencilerin sahiplendikten sonra bakım ve beslenmesini üstlendiği "Tonton" adlı sokak kedisi, okulun ayrılmaz parçası haline geldi. İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta yer alan Baharözü Köyü Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, yaklaşık 2 ay önce okul bahçesinde mangal etkinliği düzenledi.
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.
İnsana en çok zarar veren gıdalar

İnsana en çok zarar veren gıdalar

İnsan vücuduna en çok zarar veren besinler hangiler? İşte cevabı