Putin: Ukraynalı tek bir ulus olduğunu kabul etmiyorum
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Ukrayna'nın tek bir halk olduğunu ifade ederek, "Ukraynalı tek bir ulus olduğunu kabul etmiyorum" dedi.
Ukrayna ordusu ülkenin birçok yerinde Rus askerlerine karşı direnişini sürdürürken Kiev sokak çatışmalarına hazırlanıyor.
Gece saatlerinde Ukrayna halkının tahliyesinin sağlandığı tren istasyonunun yakınına Rus füzesi düştü.
Fırlatılan Rus füzesi Ukrayna hava savunma sistemiyle imha edildi. İmha edilen füze kentin ısınma hattına düştü.
Rus işgalinde zor günler geçiren Ukrayna halkı temel yaşam ihtiyaçlarını tedarik edebilme noktasında da sıkıntılar yaşıyor.
PUTİN: RUSYA VE UKRAYNA TEK HALKTIR
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna'daki operasyonumuz plana uygun ilerliyor. Neo-Naziler ile savaştığımız açık. Bu zırhlı araçları yerleşim yerlerinden uzaklaştırmak yerine, daha fazla roketatarı yerleşim yerlerine konuşlandırıyorlar. Binlerce yabancı öğrenciyi zorla Harkov'da metro istasyonunda tuttular. Neo-Naziler Çinli öğrencilere ateş açtılar. Rusya ve Ukrayna tek halktır. Bizim ordumuz onlar için güvenlik koridorları oluşturdu. Neo-Naziler sivillerin bölgeden tahliye edilmesine izin vermiyor. Sivilleri canlı kalkan yapıyorlar" açıklamasını yaptı.
Bununla birlikte Putin, Rus askerlerinin Ukrayna'nın silahsızlandırılması için çalıştığını söyledi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız