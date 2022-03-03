Faturasını ödeyemeyen kadın yardım istedi, vakıf müdürü yaka paça dışarı attı

Elektrik faturalarını ödeyemediği için Tarsus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü'ne yardım için giden bir annenin vakıf müdürü tarafından yaka paça dışarı atılmasını CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır sert bir dille eleştirdi.

"DERHAL BU ADAMI GÖREVDEN ALIN!"

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP'li Başarır, şu sözleri ifade etti:

*Tarsus'ta yaşanan olay bu iktidarın ve kadrolarının ne kadar gaddarlaşabileceğini ortaya koyuyor. Bir kadın, bir anne elektrik faturalarını yatıramıyor ve yardım amacıyla Tarsus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın müdürüyle görüşüyor, derdini anlatıyor.

*Müdür, önce kadına darp uyguluyor ve daha sonra kolundan tutup devletin bir makamından, kaymakamlıktan dışarıya atmaya çalışıyor. Kadın kendisine tepki verince şikayet ediyor ve faturasını ödeyemeyen bu kadın mahkeme tarafından 2.700 TL adli para cezasına çarptırılıyor.

*Bunu da ödeyemiyor. Peki ne oluyor? Bu adli para cezasını da ödeyemediği için devletin bir kurumunda bedelsiz çalıştırıyorlar. İşte Türkiye'de sosyal devletin geldiği nokta bu.

*Ben bir Mersin Milletvekili olarak o müdürü bir dakika daha o makamda istemiyorum. Gerekeni yapın, görevden alın.

*Onların görevi vatandaşa eziyet etmek değil, gelen kadınlara, annelere, babalara kapıyı göstermek değildir. Onların görevi bu kadınlara, annelere, babalara yardım etmektir. Böyle bürokratları Mersin'de istemiyoruz

DENİZ AYHAN