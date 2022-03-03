Faturasını ödeyemeyen kadın yardım istedi, vakıf müdürü yaka paça dışarı attı

Yine elektrikler kesildi, 2 il karanlığa gömüldü! Bakan bölgeye gitti
Yine elektrikler kesildi, 2 il karanlığa gömüldü! Bakan bölgeye gitti
Ak Partili Özkan: Benzin ve mazotta en düşük fiyat Türkiye'de
Ak Partili Özkan: Benzin ve mazotta en düşük fiyat Türkiye'de
Yedi ilde kar nedeniyle yarın da eğitim yapılmayacak
Yedi ilde kar nedeniyle yarın da eğitim yapılmayacak
Savaş ithalatı durdurdu, Türkiye yağsız kalabilir
Savaş ithalatı durdurdu, Türkiye yağsız kalabilir
Salgında yeni dönemin ilk günü: HES kodları silindi
Salgında yeni dönemin ilk günü: HES kodları silindi
Ukrayna ile Rusya sivillerin tahliyesi konusunda anlaştı
Ukrayna ile Rusya sivillerin tahliyesi konusunda anlaştı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Şubatta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Şubatta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Diyanet Akademisi kurulması teklifi Komisyon'da kabul edildi
Diyanet Akademisi kurulması teklifi Komisyon'da kabul edildi
Benzin ve motorine iki günde ikinci zam
Benzin ve motorine iki günde ikinci zam
Elazığ'da hastaneye sevk edilen öğrenci sayısı 82'ye yükseldi
Elazığ'da hastaneye sevk edilen öğrenci sayısı 82'ye yükseldi
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi açıklaması
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi açıklaması
Bakan Özer: Öğretmen ataması yapacağız
Bakan Özer: Öğretmen ataması yapacağız
'Artık herhangi bir sınıfa da ara vermeden yüz yüze eğitime devam edeceğiz'
'Artık herhangi bir sınıfa da ara vermeden yüz yüze eğitime devam edeceğiz'
2022-YÖKDİL/1 giriş belgeleri erişime açıldı
2022-YÖKDİL/1 giriş belgeleri erişime açıldı
Vatandaşların önemli bölümü açık havada maske takmayı sürdürdü
Vatandaşların önemli bölümü açık havada maske takmayı sürdürdü
Bakan Soylu: Müzik yasağının kaldırılması konusunu değerlendireceğiz
Bakan Soylu: Müzik yasağının kaldırılması konusunu değerlendireceğiz
Doçentlik başvuru ücreti yüzde 49 artırıldı
Doçentlik başvuru ücreti yüzde 49 artırıldı
Erdoğan talimat verdi: Muayene süreleri düzenlenecek
Erdoğan talimat verdi: Muayene süreleri düzenlenecek
Yüzde 233 zam geldi! Otobüsler dolmuyor
Yüzde 233 zam geldi! Otobüsler dolmuyor
'Aşağılayıcı ifade' paylaşan öğretmenin sözleşmesi askıya alınacak
'Aşağılayıcı ifade' paylaşan öğretmenin sözleşmesi askıya alınacak
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
2022 ALES/1 sınavına başvuru için son gün
2022 ALES/1 sınavına başvuru için son gün
Yargıtay 'ankesörü' yeterli delil sayınca 26 bin FETÖ şüphelisine operasyon yapıldı
Yargıtay 'ankesörü' yeterli delil sayınca 26 bin FETÖ şüphelisine operasyon yapıldı
12 ilde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime kar engeli
12 ilde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime kar engeli
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bir haftada yaklaşık 9 bin Rus öldürüldü
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bir haftada yaklaşık 9 bin Rus öldürüldü
Başkentte kar yağışı sabaha kadar etkili oldu
Başkentte kar yağışı sabaha kadar etkili oldu
Ulaşıma kar engeli! Bu illere gidecek sürücüler dikkat
Ulaşıma kar engeli! Bu illere gidecek sürücüler dikkat
Rektör yalnızlıktan şikayet eden öğrenciyi makamında ağırladı
Rektör yalnızlıktan şikayet eden öğrenciyi makamında ağırladı
Türk markaları Rusya'da yüzde 50 kayıp yaşadı
Türk markaları Rusya'da yüzde 50 kayıp yaşadı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Faturasını ödeyemeyen kadın yardım istedi, vakıf müdürü yaka paça dışarı attı

Tarsus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü'nde skandal bir olay yaşandı. Elektrik faturalarını ödeyemediği için vakfa giderek yardım isteyen bir kadın, vakıf müdürü tarafından yaka paça dışarı atıldı.

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 03 Mart 2022 21:34
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Elektrik faturalarını ödeyemediği için Tarsus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü'ne yardım için giden bir annenin vakıf müdürü tarafından yaka paça dışarı atılmasını CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır sert bir dille eleştirdi.

"DERHAL BU ADAMI GÖREVDEN ALIN!"

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP'li Başarır, şu sözleri ifade etti:

*Tarsus'ta yaşanan olay bu iktidarın ve kadrolarının ne kadar gaddarlaşabileceğini ortaya koyuyor. Bir kadın, bir anne elektrik faturalarını yatıramıyor ve yardım amacıyla Tarsus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın müdürüyle görüşüyor, derdini anlatıyor.

*Müdür, önce kadına darp uyguluyor ve daha sonra kolundan tutup devletin bir makamından, kaymakamlıktan dışarıya atmaya çalışıyor. Kadın kendisine tepki verince şikayet ediyor ve faturasını ödeyemeyen bu kadın mahkeme tarafından 2.700 TL adli para cezasına çarptırılıyor.

*Bunu da ödeyemiyor. Peki ne oluyor? Bu adli para cezasını da ödeyemediği için devletin bir kurumunda bedelsiz çalıştırıyorlar. İşte Türkiye'de sosyal devletin geldiği nokta bu.

*Ben bir Mersin Milletvekili olarak o müdürü bir dakika daha o makamda istemiyorum. Gerekeni yapın, görevden alın.

*Onların görevi vatandaşa eziyet etmek değil, gelen kadınlara, annelere, babalara kapıyı göstermek değildir. Onların görevi bu kadınlara, annelere, babalara yardım etmektir. Böyle bürokratları Mersin'de istemiyoruz

DENİZ AYHAN

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Kadın kılığına girip, eşinin otomobilini yakan kişi serbest bırakıldı
Kadın kılığına girip, eşinin otomobilini yakan kişi serbest bırakıldı
Metroda intihar girişimi seferleri aksattı
Metroda intihar girişimi seferleri aksattı
Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme
Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme
Kanser tedavisi gören koca, karısını boğarak öldürüp intihar etti
Kanser tedavisi gören koca, karısını boğarak öldürüp intihar etti
26 yaşındaki kadın, misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
26 yaşındaki kadın, misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Güzellik firmasına 18 ilde 'Dolandırıcılık' operasyonu
Güzellik firmasına 18 ilde 'Dolandırıcılık' operasyonu

Bu Habere Tepkiniz

Anayasa Mahkemesi görüşünü değiştirmedi: CBK ile kadro ihdas edilebilir
Anayasa Mahkemesi görüşünü değiştirmedi: CBK ile kadro ihdas edilebilir
Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kadro ihdasının Anayasaya uygun olduğuna ilişkin son yıllarda verdiği kararlarını değiştirmedi.
Mevzuat hazırlama yönetmeliğinde neler değişti?
Mevzuat hazırlama yönetmeliğinde neler değişti?
Mevzuat Hazırlama Usul ve Esaslar Yönetmeliği yeni hükümet sistemine uygun hale getirildi.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
YÖK'ten norm kadro işlemlerine rahatlık getirecek düzenleme!
YÖK'ten norm kadro işlemlerine rahatlık getirecek düzenleme!
Yükseköğretim Kurulu, devlet yükseköğretim kurumlarının akademik kadro işlemlerinde uygulanan norm kadro süreçleriyle ilgili bazı iyileştirmeler yaptı!
Gençlik ve Spor Bakanlığı mülakat sonuçlarını geciktiriyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı mülakat sonuçlarını geciktiriyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınav sonuçlarını bir ay geçmiş olmasına rağmen hale açıklamadı.
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personelin nakil sonuçlarını açıkladı
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personelin nakil sonuçlarını açıkladı
Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği (eş durumu) mazeretine bağlı yer değişikliği sonuçlarını açıkladı.
Enflasyon açıklandı... Memurların aldığı zam eridi
Enflasyon açıklandı... Memurların aldığı zam eridi
Enflasyon Şubat ayında yüzde 4,81 çıktı. Memurlar için ikinci aydan yüzde 8,94 enflasyon farkı oluştu.
8 Eylül 1999 sonrası göreve başlayanların yıpranma payı durumu
8 Eylül 1999 sonrası göreve başlayanların yıpranma payı durumu
8 Eylül 1999 öncesi fiili çalışması olmayan, bu tarihten sonra göreve başlamış memurlarda yıpranma payının tamamı emeklilik yaş gruplarının öne alınmasını sağlamaz. Bu durumda bu tarihten önce görevde olanlarla aynı uygulama yapılmadığından, avantaj sağlamaz.
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
TUİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti.
YÖK, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım yönetmeliğinde düzenleme yaptı!
YÖK, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım yönetmeliğinde düzenleme yaptı!
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım yönetmeliğinde düzenleme yaptı!
İdari izindeki memur yurtdışı seyahati yapabilir mi?
İdari izindeki memur yurtdışı seyahati yapabilir mi?
2021/13 sayılı Genelge kapsamında idari izinli sayılan personelin amirlerince uygun bulunması halinde görev mahallini terk edebileceklerini, bu kapsamda yurtdışına da seyahat edebileceklerini değerlendirmekteyiz.
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memur alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Köy okulunun maskotu 'Tonton' hiçbir dersi kaçırmıyor
Köy okulunun maskotu 'Tonton' hiçbir dersi kaçırmıyor
Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğretmen ve öğrencilerin sahiplendikten sonra bakım ve beslenmesini üstlendiği "Tonton" adlı sokak kedisi, okulun ayrılmaz parçası haline geldi. İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta yer alan Baharözü Köyü Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, yaklaşık 2 ay önce okul bahçesinde mangal etkinliği düzenledi.
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.
İnsana en çok zarar veren gıdalar
İnsana en çok zarar veren gıdalar
İnsan vücuduna en çok zarar veren besinler hangiler? İşte cevabı