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Servis otobüsü devrildi, Akkuyu Nükleer AŞ açıklama yaptı

Mersin'in Gülnar ilçesinde, işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 13 kişi hastaneye kaldırıldı. Akkuyu Nükleer AŞ, "Servis aracının bağlı bulunduğu firmanın insan taşımaya ilişkin güvenlik kurallarını ihlal ettiğine dair bulguların saptanması halinde, Akkuyu Nükleer AŞ ihlalin sorumlularının adalet önüne çıkarılması için yasal yollara başvuracaktır" açıklaması yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Mart 2022 22:24
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Servis otobüsü devrildi, Akkuyu Nükleer AŞ açıklama yaptı

Alınan bilgiye göre, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan işçileri taşıyan 33 KCL 44 plakalı servis, Büyükeceli Mahallesi Mersin-Antalya kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, 1'i ağır 13 işçi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke ve Aydıncık ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

- Akkuyu Nükleer AŞ'den açıklama

Kazayla ilgili Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, "Edinilen bilgiye göre kaza, Akkuyu NGS sahasının kontrol noktasından kara yoluna doğru hareket eden servis aracında meydana gelen fren sistemi arızası sonucu gerçekleşmiştir. Bu arıza nedeniyle servis otoyola girerken üst geçidin altından sola doğru devrilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kazanın araştırılması için ilgili birimlere her türlü yardımın sağlanacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılacak incelemenin sonunda, servis aracının bağlı bulunduğu firmanın insan taşımaya ilişkin güvenlik kurallarını ihlal ettiğine dair bulguların saptanması halinde, Akkuyu Nükleer AŞ ihlalin sorumlularının adalet önüne çıkarılması için yasal yollara başvuracaktır. Akkuyu NGS projesinde, güvenli çalışma koşullarının sağlanması birinci önceliktir. Akkuyu Nükleer AŞ, projede yer alan tüm taşeronlarımızdan bu ilkeye tam olarak uymalarını talep etmektedir. Kazada yaralananlara acil şifalar diliyoruz."

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