KOSGEB desteğiyle tekstil fabrikası kuran kadın girişimci ihracata hazırlanıyor

Kentte 12 yıl önce ev tekstili üzerine üretim yapan firmaya üretim planlama sorumlusu olarak giren 42 yaşındaki 3 çocuk annesi Özsoy, kısa sürede başarı göstererek 3 yılda aynı fabrikaya müdür oldu.

Girişimci ruhu, edindiği çevre ve tecrübe sayesinde kendi işini kurmak isteyen Özsoy, proje hazırlayarak KOSGEB'e başvurdu.

Aldığı makine desteğiyle 4 yıl önce Kaynaşlı ilçesinde fabrika açan Özsoy, 20'si kadın 37 kişiye istihdam sağladı.

Ürettiği gipür ve tül perdeleri Türkiye'nin dört bir yanındaki toptancılara ulaştıran Özsoy, yakın zamanda Avrupa'daki bazı ülkelere ihracata başlayacak.

- "Hiç hayalimde yoktu, bir anda gelişti"

Özsoy, AA muhabirine, uzun yıllar çalıştığı fabrikada kendisine iyi çevre edinince firmalarla görüşmeye başladığını belirterek, "Onlar da beni desteklediler ve bu işe girdim." dedi.

Kısa sürede sektörde kendisine yer edindiğini anlatan Özsoy, şöyle konuştu:

"Üretimimize başladıktan sonra ilk olarak Hatay'a gönderim yaptık. Daha sonra İstanbul, Konya, Ankara toptancılarıyla çalışmaya başladık ve halen devam ediyoruz. 1 ay içinde ihracata da başlayacağız ve ilk ihracatımızı yapacağız. Böyle bir iş yapmak, hiç hayalimde yoktu, bir anda gelişti. Buraya gelinceye kadar şansımın yanında çok çalışma var. Hiç cesaretim yoktu ama başlayınca ve bir şeylerin karşılığını alınca yapmak çok keyifli geliyor. Sipariş almak, onu müşteriye geri sunmak ve karşılığını almak, bunlar çok keyifli şeyler."

- "Daha da büyük yatırımlar yapmanın peşindeyim"

Özsoy, bir kadın olarak sektörde tutunmak için çaba sarf ettiğini ve karşılığını aldığını dile getirerek, girişimcilere şu tavsiyelerde bulundu:

"Başarı hissi çok keyifli. Bir bayan olarak da çok keyifli. Sektörümde çalışanlar genelde erkek. Patron olarak da hep erkekler var. Girişimcilik yapmak isteyenler gözünü karartsınlar, pes etmesinler. Moralimin bozulduğu zamanlar oldu ama asla pes etmedim. Bugün çok iyi yerlere geldiğimi görüyorum. Daha da büyük yatırımlar yapmanın peşindeyim."