3008 Kadro İhdası Resmi Gazetede yayımlandı
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 04 Mart 2022 00:46
BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA KADRO İHDAS EDİLMESİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Kararname Numarası: 94
MADDE 1- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.
MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
3 Mart 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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KURUMU : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLATI: TAŞRA
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