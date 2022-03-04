Rusya'da yurt dışı merkezli bazı haber sitelerine erişim engellendi
Rusya'da, ABD merkezli Radyo Svoboda, İngiliz yayın kuruluşu BBC Rusça ve merkezi Letonya'da bulunan Meduza'nın internet sitelerine erişim engellendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Mart 2022 09:03
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumunun (Roskomnadzor) internet sitesinde yer alan ve kısıtlama uygulanan sitelerin bulunduğu liste güncellendi.
Buna göre, listeye Radyo Svoboda, BBC Rusça ve Meduza'nın internet siteleri eklenirken, Rusya'da söz konusu sitelere erişim engellendi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız