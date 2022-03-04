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İnternetten 2. el araç alırken dolandırıcılara dikkat

Sıfır otomobillerdeki fiyat artışı talebi 2. ele yönlendirdi. Uzmanlar internetten 2. el araç alırken, dolandırılmalara karşı uyardı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 04 Mart 2022 09:26
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İnternetten 2. el araç alırken dolandırıcılara dikkat

Yaklaşık 3 yıldır süren pandemi ve küresel ekonomik dalgalanmalardan en çok etkilenen sektörlerin başında otomotiv yer aldı.

Sıfır otomobillerde artan fiyatlar araç sahibi olmak isteyenler, talebi ikinci el pazarına kaydırdı. Ancak bu durum, fiyatların yükselmesine neden oldu.

'2. ELDE DOLANDIRICILIK VAKALARI ARTTI'

Son zamanlarda internet üzerinden yapılan araç satışlarında dolandırıcılık vakaları da arttı. Uzmanlar, düşük fiyat vaadiyle internet üzerinden araç satan dolandırıcılara karşı uyarıyor.

20 yıldır otomotiv sektöründe çalışan Alper Haboğlu, piyasada artan dolandırıcılık olaylarına dikkat çekerek, araç sahibi olmak isteyenleri uyardı.

Haboğlu, internet üzerinde piyasanın altında satışa çıkarılan araçlara dikkat çekerek,

"Araç sahibi olmak isteyenler ilk etapta uygun fiyata aldanabiliyor. Örneğin satışa çıkarılan araç internet üzerinde aracın maliyetinden 30-40 bin lira altında gösteriliyor.

"İYİ ARAŞTIRMA YAPIN"

Araç sahibi olmak isteyenlerin mağdur olmamak için muhakkak iyi araştırmaları gerekiyor. Dikkat etmeleri lazım. Son dönemde bu tür olayları çok duyuyoruz.

Satıcı adı altında 5 bin liraya insanlardan kaparo alıyorlar sonra ortadan kayboluyorlar. Kapora verip o araç satıldı yalanına inanmayın. Bu noktada araç sahiplerinin mutlaka güvendikleri, bilinen firmalardan araç almaları lazım.

'ARACI GÖRMEDEN KAPORA GÖNDERMEYİN'

Şahıslara Iban üzerinden alacakları aracı görmeden kaparo göndermesinler. Ruhsatı, aracın satıcının adına olduğunu görmeden, ekspertizim yaptırmadan internetteki görsele aldanmasınlar. Ruhsatın sorgulamasını muhakkak yapsınlar." dedi

Araç alacakları haftalık artış ve küresel ekonomik dalgalanmaları göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirten Haboğlu,

"Piyasa dengeleri şartları o kadar oynuyor ki dünkü kurla bugünkü kurun arasında 1 lira fark edebiliyor. Yerli otomobillerimizde olmadığı için hepsi euro bazlı yurt dışından geldiği için fiyatlara ister istemez yansımalar olabiliyor.

KAPAT [X]

"ÜÇÜNCÜ ÇEYTEKTE ARTIŞ OLABİLİR"

2022'in 3. çeyreğinde artış ön görüyorum. Yazın başlangıcı ve koronavirüs vakalarının düşüş sürecine geçmesi ile piyasaların biraz daha hareketleneceğini düşünüyorum."ifadelerini kullandı.

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