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Türkiye Adalet Akademisi, Türk ve yabancı hakimlerle savcılara eğitim verecek

Bu yıl yaklaşık 10 bin hakim ve Cumhuriyet savcısına meslek içi eğitim verilecek, farklı ülkelerden gelecek yabancı hakim ve savcılar için de 8 uluslararası eğitim programı düzenlenecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Mart 2022 09:36
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Türkiye Adalet Akademisi, Türk ve yabancı hakimlerle savcılara eğitim verecek

Türkiye Adalet Akademisi, 2022'de yaklaşık 10 bin hakim ve Cumhuriyet savcısına meslek içi eğitim verecek, farklı ülkelerden gelecek hakim ve savcılar için de 8 uluslararası eğitim programı düzenleyecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 2019'da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden kurulan Türkiye Adalet Akademisinin eğitim yapısı yenilendi.

Türkiye Adalet Akademisince, ihtiyaç duyulan konularda çevrim içi ve çevrim dışı olarak uzaktan eğitim düzenlemek amacıyla interaktif eğitim sistemi uygulanmaya başlandı.

Yapılan ihtiyaç analizi çalışmaları sonucunda, hakim ve savcı adaylarının eğitim ihtiyaçları tespit edilerek, eğitim modülleri hazırlandı.

Akademi, "Savcılık Uygulamaları", "Ceza Hakimliği Uygulamaları", "Sulh Ceza Hakimliği Uygulamaları" ve "Hukuk Hakimliği Uygulamaları" başlıklarıyla ders içeriklerini yeniledi.

Ayrıca Akademi bünyesinde, ceza hukuku, özel hukuk ve idari yargı kurulları oluşturuldu. Bu kurullar, hem eğitim sonunda hem de eğitim başlamadan önce bir araya gelerek, eğitim müfredatı ve uygulanması konusunda görüş alışverişinde bulunarak, ortak paydada eğitim dönemi ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Bunun yanı sıra hakim ve savcı adaylarının meslek öncesi pratik bilgi ve becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde "Akademi Uygulama Adliyesi", "Akademi Uygulama Atölyesi", "Uzaktan Eğitim Merkezi", "Akademi Eğitim Platformu" kurularak, uygulamalı eğitim modelinin önü açıldı.

"Hakim Savcı Eğitiminde Yeni Arayışlar" çalışmasını da yürüten, yeni eğitim metotlarını da kullanarak, zorunlu eğitim ve uzaktan eğitimle meslek içi eğitimin yeniden yapılandırılmasını amaçlayan Türkiye Adalet Akademisi, 2022'de görevli hakim ve savcılara da meslek içi eğitimler düzenleyecek.

2022 Eğitim Planlanması kapsamında, bu yıl içinde yaklaşık 10 bin hakim ve savcıya 106 programda uzaktan ve yüz yüze eğitim verecek Türkiye Adalet Akademisi, ayrıca Yargıtay Başkanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 bölge adliye mahkemesi ve 9 bölge idare mahkemesinde de 1381 hakim ve savcı için eğitimler düzenleyecek.

- Uluslararası eğitim programları

2022 Eğitim Planlaması ile ayrıca 8 uluslararası eğitim programı da düzenleyecek Türkiye Adalet Akademisi, farklı ülkelerden gelecek hakim, savcı ve uzmanlara "Adalet Yönetimi, İnsan Ticareti ve Mülteci Hukuku", "İnsan Hakları Hukuku", "Adalet Yönetimi" konularında eğitimler verecek.

Hem yurt içi hem de yurt dışı eğitim faaliyetlerini geliştirerek sürdüren, bölgesinde örnek alınan bir eğitim kuruluşu olmayı hedefleyen Türkiye Adalet Akademisi, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında Türk Yargı Eğitim Ağı kurulmasına da öncülük ediyor.

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